La Corée du Nord affirme avoir testé un nouveau missile de croisière, dernier exemple de l’expansion de ses capacités

SÉOUL, Corée du Sud (AP) — La Corée du Nord a annoncé jeudi avoir effectué son premier essai en vol d’un nouveau missile de croisière, dans le cadre du développement de ses capacités militaires face aux tensions croissantes avec les États-Unis et ses voisins.

L’information parue dans les médias d’État est intervenue un jour après que l’armée sud-coréenne a déclaré avoir détecté le Nord tirant plusieurs missiles de croisière dans les eaux au large de sa côte ouest. Les chefs d’état-major interarmées du Sud n’ont pas fourni d’évaluations plus précises, notamment sur le nombre de missiles tirés ou sur leurs caractéristiques de vol.

L’agence de presse officielle nord-coréenne a déclaré que le missile Pulhwasal-3-31 était encore en phase de développement et que son lancement ne constituait pas une menace pour les voisins. Il décrit le missile comme « stratégique », ce qui implique une intention de les armer d’armes nucléaires.

Les lancements de missiles de croisière étaient le deuxième événement de lancement connu de la Corée du Nord de l’année, après un tir d’essai le 14 janvier du premier missile balistique à combustible solide à portée intermédiaire du pays, qui reflétait ses efforts pour faire progresser sa gamme d’armes ciblant les bases militaires américaines. au Japon et à Guam.

Les missiles de croisière nord-coréens font partie de son arsenal croissant d’armes destinées à neutraliser les défenses antimissiles de la Corée du Sud et du Japon. Ils complètent la vaste gamme de missiles balistiques du pays, y compris des missiles balistiques intercontinentaux conçus pour atteindre le continent américain.

Bien que les activités nord-coréennes en matière de missiles de croisière ne soient pas directement interdites par les sanctions de l’ONU, les experts affirment que ces armes constituent potentiellement une menace sérieuse pour la Corée du Sud et le Japon. Ils sont conçus pour être plus difficiles à détecter par radar, et la Corée du Nord affirme qu’ils sont dotés d’une capacité nucléaire et que leur portée peut atteindre 2 000 kilomètres (1 242 miles), une distance qui inclurait les bases militaires américaines au Japon.

Depuis 2021, la Corée du Nord a mené au moins 10 séries d’essais de ce qu’elle a décrit comme des missiles de croisière à longue portée tirés depuis la terre et la mer.

Les tensions dans la région se sont accrues ces derniers mois alors que Kim continue d’accélérer le développement de ses armes et de proférer des menaces provocatrices de conflit nucléaire avec les États-Unis et leurs alliés asiatiques. En réponse, les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon ont étendu leurs exercices militaires combinés, que Kim condamne comme des répétitions d’invasion et utilise comme prétexte pour intensifier ses manifestations militaires.

On craint que Kim ne fasse monter la pression au cours d’une année électorale aux États-Unis et en Corée du Sud.

Des experts et responsables sud-coréens affirment que la campagne d’armement de Kim a mis encore plus à rude épreuve une économie en ruine, décimée par des décennies de mauvaise gestion et de sanctions imposées par les États-Unis en raison de ses ambitions nucléaires.

Dans un rapport distinct, KCNA a déclaré que Kim, lors d’une réunion de deux jours du parti au pouvoir qui s’est tenue jusqu’à mercredi, a critiqué les responsables pour leur incapacité à fournir suffisamment « des produits de première nécessité, notamment des condiments, des produits alimentaires et des biens de consommation » aux personnes vivant à la campagne et dans les villes et villages moins développés. .

Kim avait convoqué la réunion pour discuter d’un projet sur 10 ans qu’il a annoncé la semaine dernière pour promouvoir un développement régional plus équilibré, qui comprend l’objectif de construire des usines modernes dans chaque comté du pays.

Les images satellite analysées par l’Associated Press cette semaine suggèrent La Corée du Nord a démoli une immense arche de sa capitale qui symbolisait la réconciliation avec la Corée du Sud, une semaine après que Kim ait écarté des décennies d’espoirs de réunification pacifique avec le sud de la péninsule divisée par la guerre.

Kim a qualifié la semaine dernière le monument de Pyongyang de « horreur » et a appelé à son retrait tout en déclarant que le Nord abandonnait ses objectifs de longue date d’unification pacifique avec la Corée du Sud et a ordonné une réécriture de la constitution du Nord pour définir le Sud comme son adversaire étranger le plus hostile. Il a accusé la Corée du Sud d’agir comme un « comparse de première classe » des Américains et a réitéré sa menace d’utiliser ses armes nucléaires pour anéantir le Sud s’il était provoqué.

Les analystes affirment que la Corée du Nord pourrait chercher à diminuer la voix de la Corée du Sud dans l’impasse nucléaire régionale et finalement forcer des relations directes avec Washington alors qu’il cherche à consolider son statut nucléaire.

