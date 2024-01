La Corée du Nord affirme avoir testé un drone d’attaque nucléaire sous-marin

La Corée du Nord a annoncé vendredi avoir testé un drone d’attaque nucléaire sous-marin en réponse à un exercice naval mené par la Corée du Sud, les États-Unis et le Japon.

L’armée nord-coréenne a déclaré avoir effectué un test du « Haeil-5-23 » dans les eaux orientales du pays. Il n’a pas précisé la date à laquelle le test a eu lieu.

UN déclaration publiée par le ministère nord-coréen de la Défense nationale a qualifié l’exercice conjoint entre la Corée du Sud, les États-Unis et le Japon de « frénétique » et de « provocateur ». Le communiqué affirme que l’opération a encore plus déstabilisé la région et « menace sérieusement la sécurité » de la Corée du Nord.

“La posture de lutte nucléaire sous-marine de notre armée est encore renforcée et ses diverses actions de réponse maritimes et sous-marines continueront à dissuader les manœuvres militaires hostiles des marines des États-Unis et de leurs alliés”, a ajouté l’armée dans un communiqué souligné par Montre KCNA.

Le communiqué dénonce les États-Unis « et leurs partisans » et les « met en garde sévèrement contre les conséquences catastrophiques » d’une menace à la sécurité du pays.

Le ministère sud-coréen de la Défense a dénoncé les récents essais effectués par la Corée du Nord, les qualifiant de violation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et de menace à la paix dans la péninsule coréenne et dans le monde, a rapporté l’Associated Press.

Le drone, conçu pour détruire les navires et les ports militaires, a été testé pour la première fois l’année dernière et fait partie d’une large gamme d’armes à capacité nucléaire que la Corée du Nord a déployées ces dernières années, a noté AP.

Le test sous-marin a eu lieu quelques jours seulement après que le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a démantelé les organisations gouvernementales nord-coréennes chargées de gérer les relations avec la Corée du Sud. Kim a visé la Corée du Sud et les États-Unis pour l’escalade des tensions et a exhorté l’assemblée nord-coréenne à réécrire sa constitution pour qualifier la Corée du Sud de « non » du Nord. 1 pays hostile », a précédemment rapporté The Hill.

La Corée du Nord a également affirmé plus tôt cette semaine avoir testé avec succès un missile hypersonique équipé d’une ogive hypersonique et maniable qui constitue une menace plus mortelle que les missiles balistiques intercontinentaux. La Chine et la Russie en ont chacune dans leur arsenal, et les États-Unis se précipitent pour développer le leur.