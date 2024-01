La Corée du Nord affirme avoir testé un drone d’attaque nucléaire sous-marin

SÉOUL, Corée du Sud (AP) — La Corée du Nord a déclaré vendredi avoir testé un drone d’attaque sous-marin à capacité nucléaire en réponse à un exercice naval combiné par la Corée du Sud, les États-Unis et le Japon cette semaine, alors qu’ils continuent de blâmer leurs rivaux pour l’augmentation des tensions dans la région.

Le test du drone, prétendument conçu pour détruire les navires et les ports, a eu lieu quelques jours après que le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a déclaré il abandonne l’objectif de longue date de son pays d’une réunification pacifique avec la Corée du Sud et que son pays réécrira sa constitution pour définir la Corée du Sud comme son adversaire étranger le plus hostile.

Les tensions dans la péninsule coréenne ont atteint leur plus haut niveau depuis des années, avec Kim accélérant ses essais d’armes et menaçant de conflit nucléaire. Les États-Unis et leurs alliés asiatiques ont réagi en renforçant leurs exercices militaires combinés, que Kim qualifie de répétitions d’une invasion.

Le drone sous-marin, que la Corée du Nord a déclaré avoir testé pour la première fois l’année dernière, fait partie d’un large éventail de systèmes d’armes démontrés ces dernières années alors que Kim élargit son arsenal d’armes à capacité nucléaire. L’armée sud-coréenne affirme que la Corée du Nord a exagéré les capacités du drone.

L’armée nord-coréenne a déclaré avoir effectué cet essai dans les eaux orientales du pays en réponse à un exercice naval mené par les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon qui s’est terminé mercredi dans les eaux au sud de l’île de Jeju. Il n’a pas été précisé quand le test a eu lieu.

“La posture de lutte nucléaire sous-marine de notre armée est encore renforcée et ses diverses actions de réponse maritimes et sous-marines continueront à dissuader les manœuvres militaires hostiles des marines américaines et de leurs alliés”, a déclaré le ministère nord-coréen de la Défense dans un communiqué.

“Nous dénonçons fermement les États-Unis et leurs partisans pour leurs actes imprudents consistant à menacer gravement la sécurité (de la Corée du Nord) depuis le début de l’année et les mettons sévèrement en garde contre les conséquences catastrophiques qu’ils pourraient entraîner”, a-t-il ajouté.

Sur cette photo fournie par les chefs d’état-major interarmées sud-coréens, le porte-avions USS Carl Vinson, à gauche, navigue avec les destroyers sud-coréens et japonais dans les eaux internationales de la côte sud de la péninsule coréenne lors d’un récent exercice conjoint en 2024. (Le porte-avions sud-coréen Chefs d’état-major interarmées via AP)

Le ministère sud-coréen de la Défense a dénoncé les récents essais de la Corée du Nord comme une violation des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU et une menace pour « la paix dans la péninsule coréenne et dans le monde ». Il a déclaré dans un communiqué que les armées américaine et sud-coréenne maintenaient une posture de défense ferme contre d’éventuelles provocations nord-coréennes.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, est très préoccupé par la situation actuelle dans la péninsule coréenne, a déclaré le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric. Guterres a réitéré son appel « à la désescalade, à la pleine mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité et à la création d’un environnement propice au dialogue et à la reprise des pourparlers diplomatiques qui sont franchement la seule voie possible », a déclaré Dujarric.

Ces derniers mois, la Corée du Nord a testé divers systèmes de missiles conçus pour cibler les États-Unis et ses alliés asiatiques, et a annoncé une doctrine nucléaire d’escalade qui autorise l’armée à mener des frappes nucléaires préventives si les dirigeants nord-coréens sont menacés.

La Corée du Nord a effectué dimanche son premier essai de missile balistique de 2024. Les médias d’État l’ont décrit comme un nouveau missile à combustible solide à portée intermédiaire équipé d’une ogive hypersonique, probablement destinée à cibler les bases militaires américaines à Guam et au Japon.

Lors d’une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU jeudi, La Corée du Sud a exhorté le conseil « pour briser le silence » sur l’escalade des essais de missiles et des menaces de la Corée du Nord. La Russie et la Chine, tous deux membres permanents du Conseil de sécurité, ont bloqué les efforts menés par les États-Unis pour accroître les sanctions contre la Corée du Nord suite à ses récents essais d’armes, soulignant un fossé creusé par la guerre de la Russie contre l’Ukraine. La Corée du Sud remplit un mandat de deux ans au conseil.

