La Corée du Nord affirme avoir testé des missiles de croisière qui ont touché une cible à 1 240 milles | Nouvelles du monde

La Corée du Nord affirme avoir testé des missiles de croisière à longue portée, touchant une cible à 2 000 km.

Le dirigeant Kim Jong Un a supervisé les tests et a déclaré que son pays devrait étendre les capacités de son arsenal nucléaire pour dissuader ses ennemis, ont déclaré les médias officiels.

Soulignant que le tir d’essai était un autre avertissement clair à ses “ennemis”, M. Kim a déclaré que le pays “devrait continuer à étendre la sphère opérationnelle des forces armées stratégiques nucléaires pour dissuader résolument toute crise militaire cruciale et crise de guerre à tout moment et prendre complètement l’initiative qu’il contient », selon l’Agence centrale de presse coréenne (KCNA).

KCNA a également déclaré que les deux missiles testés mercredi avaient volé pendant 10 234 secondes pour “atteindre clairement la cible à 2 000 km”.

Le lancement des deux missiles de croisière visait “à améliorer encore l’efficacité au combat et la puissance (de ses missiles) …

pour le fonctionnement des armes nucléaires tactiques et reconfirmer la fiabilité et la sécurité technique du système d’application opérationnel global », a-t-il ajouté.

Cela vient après que M. Kim a dit qu’il y avait pas besoin de dialoguer avec le Nord Les adversaires de la Corée après avoir juré de renforcer les opérations nucléaires de son pays.

Un test mardi a vu un missile balistique à portée intermédiaire (IRBM) tiré au-dessus du Japon, un missile nouvellement développé, selon les médias officiels.