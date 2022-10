La Corée du Nord affirme avoir testé des missiles de croisière capables de transporter des armes nucléaires

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a supervisé le lancement de deux missiles de croisière stratégiques à longue portée, ont rapporté jeudi les médias officiels, le qualifiant de test pour confirmer la fiabilité et le fonctionnement des armes à capacité nucléaire déployées sur les unités militaires.

Les tirs d’essai ont eu lieu mercredi et visaient à “améliorer l’efficacité et la puissance de combat” des missiles de croisière déployés dans l’armée populaire coréenne “pour l’exploitation de bombes nucléaires tactiques”, a déclaré l’agence de presse officielle Korea Central News Agency (KCNA).

Soulignant que le lancement d’essai était un autre avertissement clair à ses “ennemis”, Kim a déclaré que le pays “devrait continuer à étendre la sphère opérationnelle des forces armées stratégiques nucléaires pour dissuader résolument toute crise militaire cruciale et crise de guerre à tout moment et prendre complètement la l’initiative », selon KCNA.

Lundi, KCNA a déclaré que Kim avait guidé des exercices tactiques nucléaires visant la Corée du Sud au cours des deux dernières semaines pour protester contre les récents exercices navals conjoints des forces sud-coréennes et américaines impliquant un porte-avions.

KCNA a rapporté que les deux missiles testés mercredi ont volé pendant 10 234 secondes et « ont clairement atteint la cible à 2 000 kilomètres ».

Un porte-parole du département d’État américain a refusé de commenter les lancements et a déclaré que Washington restait concentré sur une coordination étroite avec ses alliés et partenaires pour faire face aux menaces posées par la Corée du Nord.

Le bureau du président sud-coréen Yoon Suk-yeol a déclaré que les missiles de croisière du Nord ne constituaient pas une menace car ils sont “suffisamment lents pour être interceptés”, mais Séoul est prêt à répondre sévèrement aux provocations de Pyongyang avec “des forces écrasantes”.

L’armée sud-coréenne a déclaré qu’elle avait surveillé le lancement en temps réel et qu’elle continuait d’analyser les données des tests.

Développer des ogives plus petites

La Corée du Nord a testé pour la première fois un missile de croisière “stratégique” en septembre 2021, qui était considéré par les analystes de l’époque comme peut-être la première arme de ce type du pays dotée d’une capacité nucléaire.

Le test de mercredi confirme ce rôle nucléaire et qu’il est opérationnel, bien qu’il ne soit pas clair si la Corée du Nord peut construire des ogives suffisamment petites pour un missile de croisière.

Les missiles de croisière font partie d’un certain nombre d’armes plus petites récemment développées par la Corée du Nord pour voler bas et manœuvrer afin de mieux échapper aux défenses antimissiles.

Kim a déclaré l’année dernière que le développement d’ogives plus petites était un objectif prioritaire, et des responsables à Séoul ont déclaré que si le Nord reprenait les essais nucléaires pour la première fois depuis 2017, le développement de dispositifs plus petits pourrait faire partie de ses objectifs.

Les missiles de croisière nord-coréens suscitent généralement moins d’intérêt que les missiles balistiques car ils ne sont pas explicitement interdits par les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU.

Les missiles de croisière et les missiles balistiques à courte portée qui peuvent être armés d’ogives conventionnelles ou nucléaires sont particulièrement déstabilisants en cas de conflit car il peut être difficile de savoir quel type d’ogive ils transportent, ont déclaré des analystes.

“Les missiles de croisière, l’armée de l’air et les engins nucléaires tactiques de la Corée du Nord sont probablement beaucoup moins performants que ne le suggère la propagande”, a déclaré Leif-Eric Easley, professeur à l’Université Ewha de Séoul. “Mais ce serait une erreur de qualifier la récente série d’essais d’armes de la Corée du Nord de fanfaronnades ou de coups de sabre.”

Options américaines limitées

L’administration du président américain Joe Biden a déployé mercredi une stratégie de sécurité nationale longtemps retardée avec une seule référence à la Corée du Nord, soulignant les options américaines limitées pour contenir ses programmes nucléaires et de missiles.

Daniel Russel, le plus haut diplomate américain pour l’Asie de l’Est sous l’ancien président Barack Obama, a déclaré que cela était frappant, “non seulement parce qu’il passe si rapidement au-delà d’une menace persistante et existentielle, mais aussi parce que cela définit la stratégie comme ‘recherchant une diplomatie soutenue vers la dénucléarisation'”. “, alors que la Corée du Nord a démontré de manière si convaincante son rejet total des négociations.”

REGARDER | Joly du Canada appelle à la paix dans la péninsule coréenne :

En Corée du Sud, Joly appelle à la paix face aux menaces du Nord La ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a appelé à la paix dans la péninsule coréenne lors d’une visite dans la zone démilitarisée. La Corée du Nord teste des armes depuis des semaines, provoquant des tensions sécuritaires dans la région.

Un rapport du Centre d’études stratégiques et internationales basé aux États-Unis a déclaré mercredi qu’un récent lancement sous-marin d’un missile balistique depuis un lac a probablement plus d’utilité politique que militaire.

“Plutôt qu’une menace émergente, ce test était très probablement une opération de propagande et de tromperie conçue pour attirer l’attention régionale et mondiale sur l’image extérieure souhaitée par la Corée du Nord d’une nation puissante et puissante dotée d’armes nucléaires”, indique le rapport.

La poursuite par le Nord de nouveaux types d’armes nucléaires a renouvelé les appels de certains en Corée du Sud pour redéployer les armes nucléaires tactiques américaines, qui ont été retirées en 1991, ou pour que Séoul quitte le Traité de non-prolifération et développe son propre arsenal.

Après avoir soutenu l’idée de demander aux États-Unis de redéployer des armes nucléaires lors de la campagne électorale de l’année dernière, Yoon a depuis déclaré que cette option était exclue.

Cependant, les hauts responsables de ce parti ont déclaré cette semaine qu’il était temps de reconsidérer.