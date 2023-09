La Corée du Nord affirme avoir simulé des attaques nucléaires contre la Corée du Sud et répété l’occupation de son rival

SÉOUL, Corée du Sud (AP) — La Corée du Nord a déclaré jeudi que ses derniers tirs de missiles simulaient des frappes nucléaires de type « terre brûlée » contre la Corée du Sud et qu’elle préparait également une occupation du territoire de son rival en cas de conflit.

Pyongyang a déjà testé des missiles à capacité nucléaire et décrit comment il les utiliserait dans des guerres potentielles avec la Corée du Sud et les États-Unis. Mais la divulgation par le Nord de plans de guerre détaillés a réaffirmé sa doctrine nucléaire agressive pour intimider ses opposants, alors qu’il intensifie ses protestations contre le conflit en cours. Des exercices militaires sud-coréens et américains sont considérés comme une menace majeure à la sécurité, affirment les observateurs.

L’armée nord-coréenne a déclaré avoir tiré deux missiles balistiques tactiques depuis la capitale mercredi soir pour pratiquer des « frappes de terre brûlée » sur les principaux centres de commandement et aérodromes opérationnels en Corée du Sud, selon l’agence de presse officielle coréenne.

L’armée nord-coréenne a déclaré que les missiles avaient effectué leurs frappes simulées au moyen d’explosions aériennes, ce qui suggère qu’elles ont confirmé les explosions d’ogives factices à une altitude définie.

La Corée du Nord a déclaré que ses essais de missiles étaient une réponse au survol par les États-Unis de bombardiers à longue portée B-1B pour un entraînement aérien conjoint avec la Corée du Sud plus tôt mercredi dans le cadre des exercices sur le terrain des alliés.

« (Cet exercice aérien) constitue une menace sérieuse pour (la Corée du Nord), car il s’agissait simplement d’un scénario de frappe nucléaire préventive contre » la Corée du Nord, a déclaré l’état-major de l’armée populaire coréenne. « L’Armée populaire coréenne ne négligera jamais les actes irréfléchis des forces américaines et des gangsters militaires (sud-coréens). »

Les tirs de missiles de mercredi sont les derniers en date d’une série d’essais d’armes effectués par le Nord depuis l’année dernière.

Selon les évaluations sud-coréennes et japonaises, les deux missiles à courte portée ont parcouru une distance de 360 ​​à 400 kilomètres (225 à 250 milles) à une altitude maximale de 50 kilomètres (30 milles) avant d’atterrir dans les eaux situées entre la péninsule coréenne et le Japon. .

Les chefs d’état-major interarmées de la Corée du Sud ont qualifié ces lancements de « grave provocation » qui menace la paix internationale et viole les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU interdisant tout lancement balistique par la Corée du Nord. Le commandement américain pour l’Indo-Pacifique a déclaré que l’engagement américain en faveur de la défense de la Corée du Sud et du Japon restait « à toute épreuve ».

Les autorités sud-coréennes et japonaises ont déclaré que leurs avions de guerre avaient mené mercredi des exercices aériens combinés avec des bombardiers américains B-1B. Le ministère sud-coréen de la Défense a déclaré que le déploiement de B-1B mercredi était le 10e survol effectué par des bombardiers américains sur la péninsule coréenne cette année.

La Corée du Nord est extrêmement sensible au déploiement de bombardiers américains B-1B, capables de transporter un grand nombre d’armes conventionnelles. Le Nord décrit ces bombardiers comme étant « nucléaires stratégiques », même si ces avions ont été remplacés par des armes conventionnelles dans les années 1990.

Le 21 août, les militaires américains et sud-coréens ont lancé leur exercice estival de poste de commandement simulé par ordinateur, Ulchi Freedom Shield. Au cours de l’entraînement de cette année, qui devrait se terminer plus tard jeudi, les alliés ont inclus plus de 30 types d’exercices sur le terrain, comme l’exercice aérien conjoint de mercredi impliquant l’avion B-1B.

La Corée du Nord appelle les États-Unis à effectuer des exercices militaires majeurs sur et à proximité de la péninsule coréenne pour préparer l’invasion. Les responsables de Washington et de Séoul affirment que leurs exercices sont défensifs. Les États-Unis stationnent environ 28 000 soldats en Corée du Sud.

KCNA a déclaré que Kim Jong-un s’était rendu mardi à un poste militaire où son armée effectuait des exercices de commandement en réponse à l’entraînement militaire sud-coréen et américain. Il a indiqué que les exercices visent à pratiquer les procédures permettant « d’occuper tout le territoire de la moitié sud » de la péninsule coréenne en cas de guerre.

Kim a souligné la nécessité de « porter un coup dur au potentiel de guerre et au centre de commandement de guerre de l’ennemi et de rendre aveugles ses moyens de communication de commandement dès la phase initiale de l’opération ». Kim a également détaillé les tâches visant à acquérir la capacité de lancer des « frappes simultanées super-intenses » sur des cibles militaires ennemies clés et d’autres sites dont la destruction peut provoquer un chaos social et économique, selon la KNCA.

Le rapport du Nord montre qu’il a des plans opérationnels pour lancer des attaques à grande échelle contre la Corée du Sud en cas d’affrontements militaires entre les rivaux afin de parvenir à l’unification coréenne par la force, a déclaré l’analyste Cheong Seong-Chang de l’Institut privé Sejong en Corée du Sud. Il a déclaré que la Corée du Nord envisageait de mener des attaques nucléaires et EMP (impulsions électromagnétiques) dès les premiers stades de la guerre.

Le ministère sud-coréen de l’Unification a déclaré jeudi qu’il condamnait fermement la Corée du Nord pour avoir ouvertement révélé son intention d’attaquer le Sud. Il a prévenu que la Corée du Nord ne ferait face à « une réponse écrasante » de la part de la Corée du Sud, des États-Unis et du Japon que si elle poursuivait ses provocations et ses menaces militaires.

Le ministère a déclaré qu’il s’agissait du premier reportage d’un média d’État nord-coréen sur des exercices de poste de commandement impliquant l’ensemble de l’armée depuis l’arrivée au pouvoir de Kim fin 2011.

La Corée du Nord a ouvertement menacé d’utiliser ses armes nucléaires en premier dans des conflits potentiels avec la Corée du Sud et les États-Unis depuis qu’elle a adopté l’année dernière une nouvelle loi autorisant l’utilisation préventive des armes nucléaires dans un large éventail de situations.

Kim s’est efforcé d’étendre et de moderniser ses arsenaux d’armes. Sa deuxième tentative de lancement d’un satellite espion a échoué la semaine dernière, mais elle prévoit une troisième tentative en octobre.

Des experts étrangers affirment que Kim souhaite à terme utiliser ses arsenaux d’armes élargis pour forcer les États-Unis à faire des concessions lorsque la diplomatie reprendra.