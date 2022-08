La Corée du Nord affirme avoir éradiqué le covid et que Kim Jong Un avait de la fièvre

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

SÉOUL – La Corée du Nord, qui possède l’une des infrastructures de soins de santé les plus pauvres au monde, affirme maintenant qu’elle a fait ce que peu d’autres pays ont accompli : éradiquer le covid.

Mais il y a beaucoup de trous dans l’histoire du retour miraculeux de la Corée du Nord. D’une part, il n’a pas la capacité de faire des tests PCR à grande échelle. La Corée du Nord et l’Érythrée sont les deux seuls pays sans programme de vaccination contre le coronavirus. Et les hôpitaux nord-coréens sont également si mal équipés qu’il y a à peine une électricité fiable.

Depuis mai, la Corée du Nord a signalé plus de 4,7 millions de cas de symptômes de “fièvre”, touchant près d’un cinquième de sa population de 25 millions d’habitants. À son apogée, il a signalé plus de 750 000 cas de fièvre en une journée. Il affirme maintenant que seulement 74 patients atteints de fièvre – soit environ 0,002% – sont décédés, ce qui ferait du taux de mortalité en Corée du Nord le plus bas au monde.