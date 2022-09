Kim a juré que le pays “n’abandonnerait jamais” ses armes nucléaires et a déclaré qu’il ne pouvait y avoir de négociations sur la dénucléarisation alors qu’il saluait l’adoption de la loi, ont rapporté vendredi les médias d’État nord-coréens.

La nouvelle loi consacre également le droit de Pyongyang d’utiliser des frappes nucléaires préventives pour se protéger – mettant à jour une position antérieure selon laquelle il avait déclaré qu’il ne conserverait ses armes que jusqu’à ce que d’autres pays soient dénucléarisés et ne les utiliserait pas de manière préventive contre des États non nucléaires.

Les armes nucléaires représentent “la dignité, le corps et le pouvoir absolu de l’État”, a déclaré Kim en saluant la décision du parlement du pays, l’Assemblée populaire suprême, d’adopter la nouvelle loi à l’unanimité.

“L’adoption de lois et de règlements liés à la politique nationale de la force nucléaire est un événement remarquable car c’est notre déclaration que nous avons légalement acquis la dissuasion de guerre comme moyen de défense nationale”, a déclaré Kim.

“Tant que les armes nucléaires existent sur Terre, et que l’impérialisme et les manœuvres anti-nord-coréennes des États-Unis et de ses partisans subsistent, notre chemin vers le renforcement de notre force nucléaire ne s’arrêtera jamais.”

La nouvelle loi interdit également le partage de la technologie nucléaire avec d’autres pays.

Cela survient au milieu des tensions régionales croissantes concernant l’expansion par la Corée du Nord de son programme d’armes nucléaires et de missiles.

Kim a proféré des menaces de conflit nucléaire de plus en plus provocatrices envers les États-Unis et ses alliés en Asie ces derniers mois.

Dans le même temps, les États-Unis craignent de plus en plus que la Corée du Nord ne se prépare à effectuer son premier essai nucléaire souterrain depuis des années.

Yang Moo-jin, professeur à l’Université des études nord-coréennes de Séoul, a déclaré que la loi démontrait les espoirs de Pyongyang de renforcer ses relations avec la Chine et la Russie à une époque de tensions mondiales accrues.

“La Corée du Nord mentionne la possibilité d’utiliser des armes nucléaires si et quand une attaque contre l’État et le dirigeant est imminente est significative, même si elle déclare les armes nucléaires comme un dernier recours défensif”, a déclaré Yang.