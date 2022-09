La Corée du Nord adopte une loi autorisant les frappes nucléaires préventives pour se protéger | Nouvelles du monde

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a juré qu’il n’abandonnerait jamais les armes nucléaires dont il dit que son pays a besoin pour contrer les hostilités des États-Unis.

Le gouvernement de Kim a maintenant adopté une loi qui consacre le droit d’utiliser des frappes nucléaires préventives pour protéger sa nation.

Cela survient alors que le dirigeant a accusé l’Amérique de promouvoir un programme visant à affaiblir les défenses du Nord et finalement à “effondrer” son gouvernement.

Kim a déclaré que la nouvelle loi rendrait son statut nucléaire “irréversible” et interdirait toute discussion sur la dénucléarisation, ont rapporté vendredi les médias officiels.

Les observateurs disent Corée du Nord semble se préparer à reprendre les essais nucléaires pour la première fois depuis 2017, après que des sommets historiques avec le président américain de l’époque, Donald Trump, et d’autres dirigeants mondiaux en 2018 n’aient pas réussi à persuader Kim d’abandonner son développement d’armes.

Lire la suite:

Le parlement du Nord, l’Assemblée populaire suprême, a adopté la loi jeudi, selon l’agence de presse officielle KCNA.

Un député à l’assemblée a déclaré que la loi consoliderait la position de la Corée du Nord en tant qu’État doté d’armes nucléaires et garantirait le “caractère transparent, cohérent et standard” de sa politique nucléaire, a rapporté KCNA.

Dans son discours au parlement, Kim a déclaré: “La plus grande importance de légiférer sur la politique des armes nucléaires est de tracer une ligne irrémédiable afin qu’il ne puisse y avoir de négociation sur nos armes nucléaires.”

Image:

Le dictateur de l’État reclus Kim Jong Un observe des essais de missiles



La Corée du Nord s’est déjà déclarée État doté d’armes nucléaires dans sa constitution, mais la nouvelle loi va au-delà en indiquant quand les armes nucléaires peuvent être utilisées, notamment pour répondre à une attaque ou arrêter une invasion.

Il permet également des frappes nucléaires préventives si une attaque imminente par des armes de destruction massive ou contre les « cibles stratégiques » du pays est détectée.

Le président américain Joe BidenL’administration sud-coréenne a proposé de parler à Kim à tout moment et en tout lieu, et le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a déclaré que son pays fournirait une aide économique généreuse si Pyongyang commençait à abandonner son arsenal.

La Corée du Nord a toutefois repoussé ces ouvertures, affirmant que les États-Unis et leurs alliés maintiennent des “politiques hostiles” telles que des sanctions et des exercices militaires qui sapent leurs messages de paix.

“Tant que les armes nucléaires resteront sur terre et que l’impérialisme persistera et que les manœuvres des États-Unis et de leurs partisans contre notre république ne seront pas terminées, notre travail pour renforcer la force nucléaire ne cessera pas”, a déclaré Kim.