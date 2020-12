NATIONS UNIES (AP) – Huit pays, principalement occidentaux, ont accusé vendredi la Corée du Nord d’utiliser la pandémie «pour réprimer davantage les droits de l’homme de son propre peuple», soulignant les informations faisant état d’une augmentation des exécutions liées au coronavirus et de contrôles stricts sur mouvements dans et autour de la capitale.

Leur déclaration a été lue virtuellement après que le Conseil de sécurité de l’ONU a discuté de la situation des droits de l’homme en Corée du Nord à huis clos. L’Allemagne avait demandé une réunion publique, mais la Russie et la Chine, deux voisins de la Corée du Nord, s’y sont opposées. Les diplomates ont déclaré que les Allemands ne pouvaient pas rassembler les neuf votes «oui» nécessaires pour une réunion publique des 15 membres du conseil.

Sept membres du conseil – Allemagne, Belgique, République dominicaine, Estonie, France, Royaume-Uni et États-Unis – rejoints par le Japon ont déclaré dans un communiqué que la Corée du Nord mettait l’énergie nucléaire et la puissance militaire sur son peuple.

La décision du gouvernement «de donner la priorité à ses programmes d’armement par rapport aux besoins de sa population et à son isolement de la communauté internationale, aggrave inévitablement les impacts de la pandémie sur la population nord-coréenne», ont-ils déclaré.

La Corée du Nord a scellé sa frontière avec la Chine, son plus grand partenaire commercial et bienfaiteur de l’aide, alors que le coronavirus a commencé à se propager en janvier. Le gouvernement de Kim Jong Un maintient qu’il n’a trouvé aucun cas de coronavirus sur son sol, une affirmation contestée par des experts extérieurs.

La fermeture du pays, ainsi qu’une série de catastrophes naturelles au cours de l’été, ont porté un coup dur à l’économie nord-coréenne, qui a fait l’objet de sanctions sévères imposées par les États-Unis. Une épidémie virale majeure pourrait avoir des conséquences désastreuses car son système de soins de santé reste paralysé et souffre d’un manque chronique de fournitures médicales.

L’agence d’espionnage sud-coréenne a déclaré aux législateurs fin novembre que Kim avait ordonné l’exécution d’au moins deux personnes, interdit la pêche et la production de sel en mer pour empêcher l’eau de mer d’être infectée par le virus, et enfermé Pyongyang dans le cadre d’efforts frénétiques pour se prémunir contre le coronavirus et ses dommages économiques.

Selon un législateur, un bureau de change de haut niveau à Pyongyang a été exécuté en octobre après avoir été tenu pour responsable de la baisse du taux de change et un responsable clé a été exécuté en août pour avoir enfreint les réglementations gouvernementales restreignant les marchandises importées de l’étranger.

La déclaration des huit pays a souligné «la grave menace posée à la paix et à la sécurité internationales» par les «violations des droits de l’homme de longue date, systématiques, généralisées et flagrantes». Il a cité la Commission d’enquête sur les droits de l’homme dans le pays, qui a déclaré que la Corée du Nord commettait des crimes contre l’humanité et que la gravité et l’ampleur de ses violations «révèlent un État qui n’a aucun parallèle dans le monde contemporain».

La Corée du Nord a rejeté à plusieurs reprises les accusations de violations des droits humains. Il blâme les sanctions de l’ONU pour la situation humanitaire désastreuse du pays. Le pays est sous les sanctions de l’ONU depuis 2006 pour ses programmes d’armes nucléaires et de missiles balistiques.

Faisant leur déclaration un jour après la Journée internationale des droits de l’homme, les huit nations ont exhorté la Corée du Nord à «mettre fin à ses violations des droits de l’homme, s’engager de manière crédible avec la communauté internationale sur son bilan des droits de l’homme» et permettre aux experts des droits de l’homme de l’ONU d’avoir un accès libre et sans entrave à le pays.