La Corée du Nord accusée d’avoir lancé une attaque de ballons à crottes flottants

L’armée sud-coréenne a accusé mercredi la Corée du Nord d’avoir fait flotter des ballons chargés de déchets et de fumier à travers la frontière et a immédiatement exigé que Pyongyang mette fin à ses opérations « inhumaines et vulgaires ».

Plus de 260 ballons ont déjà été détectés en Corée du Sud depuis le début de l’opération mardi soir, ont indiqué les chefs d’état-major interarmées sud-coréens. Les images publiées par l’armée semblent montrer les ballons transportant des sacs en plastique, dont l’un portait le mot « excréments » écrit sur le côté, selon Reuters.

Un responsable du JCS a déclaré au journal basé à Séoul Agence de presse Yonhap que les ballons – tous tombés au sol – transportaient des déchets, notamment des morceaux de chaussures, des bouteilles en plastique et du fumier.

Aucun dommage ni blessure n’a été signalé jusqu’à présent en relation avec les ballons, mais l’armée a déployé des unités de déminage et d’autres experts pour les récupérer. Les habitants ont été avertis de ne pas toucher aux objets.

« Ces actes de la Corée du Nord violent clairement le droit international et menacent sérieusement la sécurité de notre peuple », a déclaré le JCS, ajoutant un avertissement sévère à « la Corée du Nord pour qu’elle mette immédiatement fin à ses actes inhumains et vulgaires ».

Les ballons ont commencé à arriver quelques jours après que Kim Kang Il, vice-ministre nord-coréen de la Défense, ait critiqué les tracts de propagande critiquant le régime de Pyongyang selon lequel les transfuges nord-coréens au Sud attachaient des ballons et les envoyaient vers le nord depuis des années.

Le ministre dimanche accusé Séoul s’est livré à une « guerre psychologique ignoble » en « dispersant des tracts et diverses choses sales près des zones frontalières » et s’est engagé à mener une « action du tac au tac » en réponse.

« Des monticules de vieux papiers et d’immondices seront bientôt éparpillés dans les zones frontalières et à l’intérieur du pays. [South Korea] et il constatera directement combien d’efforts sont nécessaires pour les supprimer », a-t-il déclaré.