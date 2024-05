La Corée du Nord accusée d’avoir envoyé des ballons transportant des excréments vers le Sud | Corée du Sud

Corée du Sud La Corée du Sud a averti ses habitants d’être vigilants après que l’armée a publié des photos montrant des ballons gonflés avec des sacs en plastique attachés. Mardi 28 mai 2024, 23 h 23 HAE

La Corée du Sud a averti les résidents vivant près de la frontière Corée du Nord en état d’alerte, après avoir accusé le régime d’envoyer des ballons contenant ce qui semblait être des détritus et des excréments sur le territoire de son voisin.

Des photographies publiées mercredi par l’armée sud-coréenne montraient des ballons gonflés avec des sacs en plastique attachés. D’autres images semblaient montrer des déchets éparpillés autour de ballons effondrés, avec le mot « excréments » écrit sur un sac sur une photographie.

Mercredi, plus de 150 ballons avaient été détectés, selon l’agence de presse Yonhap. Certains avaient atterri au sol, tandis que d’autres étaient toujours dans les airs, ajoute-t-il, citant une source militaire sud-coréenne.

Certains des ballons ont parcouru de longues distances, atteignant la province du Gyeongsang du Sud, au sud-est du pays, selon le communiqué.

Les ballons tombés semblaient transporter divers déchets, notamment des bouteilles en plastique, des piles, des pièces de chaussures et ce qui serait du fumier, a déclaré un responsable des chefs d’état-major interarmées (JCS).

L’armée a déclaré que des objets non identifiés provenant probablement de Corée du Nord avaient été repérés près de la zone démilitarisée – la frontière fortement fortifiée séparant les deux Corées. Il a exhorté les gens à ne pas s’approcher d’eux et à signaler toute observation à l’armée ou à la police.

L’unité militaire chargée des explosifs et munitions et l’équipe d’intervention en cas de guerre chimique et biologique ont été déployées pour inspecter et collecter les objets.

« Ces actes de la Corée du Nord violent clairement le droit international et menacent sérieusement la sécurité de notre peuple », a déclaré le JCS, selon Yonhap. « [We] avertissons sévèrement la Corée du Nord de mettre immédiatement fin à ces actes inhumains et vulgaires.

Objets non identifiés attachés à un ballon qui proviendraient de Corée du Nord dans une rue de la province de Chungnam. Photographie : Ministère sud-coréen de la Défense/AFP/Getty Images

Les ballons sont arrivés après que Kim Kang-il, vice-ministre nord-coréen de la Défense, ait averti que le régime riposterait en réponse aux tracts anti-nord-coréens qui traversaient la frontière dans la direction opposée.

« Des mesures du tac au tac seront également prises contre la dispersion fréquente de tracts et autres détritus. [by South Korea] près des zones frontalières », a déclaré Kim dans un communiqué publié dimanche par l’agence de presse officielle KCNA.

« Des monticules de vieux papiers et d’immondices seront bientôt éparpillés dans les zones frontalières et à l’intérieur de la République de Corée et nous connaîtrons directement les efforts nécessaires pour les éliminer », a ajouté Kim, faisant référence au nom officiel du Sud, la République de Corée.

Depuis des années, des militants sud-coréens et des transfuges nord-coréens envoient des ballons vers la Corée du Nord transportant des tracts critiquant le régime et appelant les Nord-Coréens à se soulever contre la dynastie Kim qui dirige le pays depuis des décennies. Ils ont également envoyé des clés USB contenant des clips vidéo K-pop, interdits dans le Nord.

Déchets provenant d’un ballon présumé nord-coréen vus éparpillés dans la rue à Séoul.

Photographie : AP

En 2020, le gouvernement sud-coréen, dirigé par le président libéral Moon Jae-in, a attiré une réponse en colère des militants des droits de l’homme après avoir pris des mesures contre deux organisations transfuges qui lâchaient régulièrement des ballons de propagande, les accusant de provoquer inutilement le Nord, entravant ainsi les efforts visant à améliorer les relations transfrontalières.

Le gouvernement a révoqué les permis des groupes après qu’ils ont ignoré à plusieurs reprises les demandes officielles d’arrêter les vols, ce que les militants attribuent au fait d’avoir sensibilisé certains Nord-Coréens aux véritables horreurs du régime de Pyongyang.

L’administration Moon a criminalisé les campagnes de distribution de tracts dans une loi introduite début 2021, six mois après que Pyongyang a exprimé sa colère contre les tracts en faisant exploser un bureau de liaison intercoréen dans la ville frontalière nord-coréenne de Kaesong.

En 2023, la Cour constitutionnelle sud-coréenne a annulé la loi controversée sur la distribution de tracts, la qualifiant de restriction excessive à la liberté d’expression.

Il y a deux ans, pendant la pandémie de Covid-19, des militants du Sud se sont affrontés avec la police alors qu’ils lançaient des ballons gonflés à l’hélium à travers la frontière. Les ballons contenaient des masques, des analgésiques en vente libre et des comprimés de vitamine C, ainsi que des livrets célébrant la vie dans le Sud riche et démocratique. Les colis comprenaient également des centaines de clés USB contenant des vidéos de membres du Congrès américain dénonçant le bilan de la Corée du Nord en matière de droits de l’homme.

Pour le régime paranoïaque de Pyongyang, les ballons représentent une menace existentielle potentielle car ils remettent en question le récit soigneusement élaboré autour de la dynastie Kim. Le régime qualifie régulièrement leur contenu de « déchets sales » et affirme, sans preuve, qu’ils en sont responsables. propager le coronavirus.

Peter Ward, chercheur à l’Institut Sejong, a déclaré que l’envoi de ballons était beaucoup moins risqué que de lancer une action militaire ouverte.

« Ce type de tactiques de zone grise est plus difficile à contrer et présente moins de risques d’escalade militaire incontrôlable, même si elles sont horribles pour les civils qui sont finalement visés », a-t-il déclaré.

L’utilisation de ballons de propagande est depuis longtemps une source de tensions entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, qui sont techniquement en guerre depuis que leur conflit de 1950-1953 s’est soldé par un accord d’armistice mais pas par un traité de paix.

Avec l’agence de presse Reuters