Après que sa diplomatie avec M. Trump n’a pas réussi à lever les sanctions contre son pays, M. Kim a promis de faire progresser davantage les capacités nucléaires de son pays. Lors d’une réunion du parti en janvier, il a déclaré que la Corée du Nord construirait de nouveaux missiles balistiques intercontinentaux à combustible solide et rendrait ses ogives nucléaires plus légères et plus précises.

Pourtant, les États-Unis et la Corée du Sud ont considérablement réduit l’ampleur de l’exercice militaire annuel de printemps de cette année, le conduisant comme une simulation informatique sans mouvement important de troupes. La Corée du Sud a déclaré que l’exercice avait été minimisé cette année en raison de la pandémie de Covid-19 et du désir de maintenir l’élan diplomatique avec la Corée du Nord en vie. Il a appelé le Nord à devenir plus «flexible» et à ne pas accroître les tensions, comme il l’a souvent fait dans le passé en réponse aux exercices américano-sud-coréens.

La déclaration est intervenue alors que le secrétaire d’État Antony J. Blinken et le secrétaire à la Défense Lloyd J. Austin III se sont rendus au Japon pour leur visite conjointe cette semaine. M. Blinken et M. Austin devaient se rendre en Corée du Sud mercredi pour rencontrer le président Moon Jae-in et d’autres hauts dirigeants sud-coréens. La manière de faire face à la menace croissante des armes nucléaires et des missiles de la Corée du Nord fait partie de leur ordre du jour.

