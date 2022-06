La Corée du Nord accuse les États-Unis d’avoir créé une “OTAN à l’asiatique” pour renverser Kim Jong Un

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La Corée du Nord a accusé les États-Unis de créer une “OTAN à l’asiatique” dans le but de renverser le dictateur Kim Jong Un dimanche soir.

Le gouvernement nord-coréen a évoqué la coopération militaire entre les États-Unis et leurs alliés au Japon et en Corée du Sud. Les plaintes du régime font écho à la condamnation par la Chine de l’alliance Quad nouvellement revitalisée, qui comprend les États-Unis, le Japon, l’Inde et l’Australie.

« Tout en organisant de manière flagrante des exercices militaires conjoints avec le Japon et la Corée du Sud, les États-Unis font un pas en avant pour établir une OTAN de style asiatique », a écrit le ministère nord-coréen des Affaires étrangères dans un communiqué.

“Cela prouve l’hypocrisie de la rhétorique américaine d'”engagement diplomatique” et de “dialogue sans conditions préalables”, tout en révélant en même temps qu’il n’y a aucun changement dans l’ambition américaine de renverser notre système par la force”, poursuit le communiqué.

LA CORÉE DU NORD SE PRÉPARE POUR UN ÉVENTUEL ESSAI NUCLÉAIRE : OFFICIELS

L’administration du président Joe Biden a intensifié la coopération militaire avec les alliés asiatiques alors que la Chine est devenue de plus en plus agressive envers Taïwan et que la Corée du Nord s’approche d’un essai nucléaire potentiel.

L’AUSTRALIE DIT QUE LA CHINE A INTERCEPTÉ UN AVION MILITAIRE AU-DESSUS DE LA MER DE CHINE DU SUD, LE FORCANT À RETOURNER À LA BASE

La Chine a condamné l’alliance Quad comme une tentative de former une “OTAN asiatique” plus tôt cette année.

Contrairement à l’OTAN, cependant, les membres du Quad acceptent uniquement de coopérer économiquement et ne signent pas de pacte de défense mutuelle.

L’administration de Biden était catégorique sur le fait que l’organisation n’était “pas la nouvelle OTAN” lors de l’annonce du partenariat l’année dernière.

“Le Quad n’est pas une alliance militaire; ce n’est pas une nouvelle OTAN, malgré une partie de la propagande qui circule”, avait alors déclaré le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan. “Ce que c’est, c’est une opportunité pour ces quatre démocraties de travailler en groupe, et aussi avec d’autres pays, sur des questions fondamentales d’économie, de technologie, de climat et de sécurité.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Néanmoins, les États-Unis ont renforcé leur coopération militaire avec la Corée du Sud et le Japon ces derniers mois. Les États-Unis ont inclus un porte-avions, l’USS Ronald Reagan, dans leurs exercices militaires avec la Corée du Sud pour la première fois en quatre ans plus tôt en juin.

Le navire à propulsion nucléaire de 100 000 tonnes est l’un des onze porte-avions de la marine américaine.