Chants, danses et feux d’artifice accueillis pour la nouvelle année dans la capitale nord-coréenne Pyongyang.

Des foules portant des masques faciaux ont écouté l’hymne national nord-coréen alors que le drapeau national était hissé à minuit.

Il y a eu ensuite un petit feu d’artifice, qui a été retransmis en direct à la télévision d’État.

La Corée du Nord, dirigée par Kim Jong Un, a développé une routine de spectacles de feux d’artifice pour le réveillon du Nouvel An et d’autres anniversaires et vacances importants.