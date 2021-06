La Corée du Nord accorde sa première aide financière depuis 2005, accordant 300 000 dollars au Myanmar

Jeudi, les données du service de suivi financier du Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU ont montré que le gouvernement nord-coréen a répondu à un appel de financement, représentant le premier don financier de Pyongyang depuis 2005.

L’initiative, qui cherche des fonds pour le Myanmar en proie au conflit, appelle 276 millions de dollars de donateurs. Le don de 300 000 $ de la Corée du Nord est légèrement inférieur à la contribution de la France de 302 663 $. Près de la moitié des 51 $ million déjà accordé a été donné par les États-Unis.

La contribution nord-coréenne a été faite le 24 mai et marque la première aide financière accordée par l’État secret depuis 16 ans, lorsqu’il a donné 150 000 $ à un programme de l’ONU visant à soulager les souffrances à la suite du tsunami dévastateur de décembre 2004 qui a frappé des pays comme l’Indonésie, l’Inde , Malaisie, Maldives, Sri Lanka et Thaïlande.

La Corée du Nord entretient des relations de longue date avec le Myanmar. Les observateurs de l’ONU affirment que Pyongyang a vendu des armes à la nation d’Asie du Sud-Est ces dernières années et qu’ils enquêtent également sur la coopération en matière de missiles entre les deux nations.

Le gouvernement du Myanmar a été renversé par l’armée en février 2021 et les affrontements qui en ont résulté ont fait des centaines de morts. La junte militaire a promis de rendre le pouvoir à un gouvernement démocratiquement élu à temps, mais s’est engagé dans des mesures de répression répétées contre les manifestations en faveur de la démocratie.

La Corée du Nord est l’un des pays les plus pauvres du monde et mardi, le guide suprême Kim Jong-un a admis que le pays devait s’attaquer à un problème « tendu » situation alimentaire. Les problèmes du pays ont été exacerbés par la pandémie de Covid-19 et les typhons de 2020. Les rapports suggèrent que les prix des aliments ont grimpé en flèche et qu’un kilogramme de bananes coûte 45 $. Pyongyang fait également l’objet de sanctions internationales en raison de son programme nucléaire.

