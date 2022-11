La Corée du Nord a tiré un missile balistique qui a atterri près de la Corée du Sud : Séoul

La Corée du Nord a tiré jeudi un missile balistique qui a atterri dans les eaux juste à l’est de la péninsule coréenne, selon le gouvernement sud-coréen.

Les chefs d’état-major interarmées de la Corée du Sud ont confirmé le lancement du missile balistique à courte portée depuis la région côtière nord-est de Wonsan à 10h48, quelques heures seulement après que des responsables nord-coréens ont menacé d’actions militaires “plus féroces” au milieu de provocations présumées des États-Unis et de la Corée du Sud. , et le Japon.

La Corée du Sud a renforcé sa surveillance de la Corée du Nord au milieu de la menace croissante des missiles et continue de maintenir une préparation militaire à un conflit potentiel, ont déclaré des responsables.

Quelques heures avant le lancement de jeudi, le ministre nord-coréen des Affaires étrangères Choe Son Hue a averti que le récent sommet États-Unis-Corée du Sud-Japon perturberait les tensions dans la péninsule coréenne et les rendrait “plus imprévisibles”.

LES ÉTATS-UNIS ET LA CORÉE DU SUD MENACENT DE “METTRE FIN” AU RÉGIME KIM SI LA CORÉE DU NORD UTILISE L’ARME NUCLÉAIRE

“Plus les États-Unis sont attentifs à ‘l’offre renforcée de dissuasion étendue’ à leurs alliés et plus ils intensifient leurs activités militaires provocatrices et bluffantes sur la péninsule coréenne et dans la région, plus la contre-action militaire (de la Corée du Nord) sera plus féroce, en direct. proportionnellement à cela », a déclaré Choe. “Cela constituera une menace plus sérieuse, réaliste et inévitable pour les États-Unis et leurs forces vassales.”

Choe a ajouté: “Les États-Unis seront bien conscients qu’il s’agit d’un jeu qu’ils regretteront certainement.”

La déclaration est intervenue en réponse au sommet trilatéral du président Joe Biden avec les chefs d’État sud-coréen et japonais lors d’un rassemblement régional au Cambodge dimanche.

Les trois dirigeants ont publié une déclaration commune condamnant fermement les récents essais de missiles de la Corée du Nord et affirmant qu’ils continueraient à travailler ensemble pour renforcer la dissuasion.

Par ailleurs, Biden a réaffirmé l’engagement des États-Unis à défendre la Corée du Sud et le Japon avec une gamme complète de capacités, y compris ses armes nucléaires, en cas de menace pour leur souveraineté.

LA CORÉE DU NORD AVERTIT D’UNE RÉPONSE “PLUS PUISSANTE” AUX EXERCICES MILITAIRES CONJOINTS AMÉRICAIN-CORÉE DU SUD

Le porte-parole du ministère sud-coréen de la Défense, Moon Hong Sik, a déclaré aux journalistes que la coopération en matière de sécurité entre Séoul, Washington et Tokyo était axée sur la dissuasion nucléaire.

La Corée du Nord a régulièrement effectué des tests de missiles, y compris des tests de missiles balistiques à courte et moyenne portée, car elle cherche à développer une arme capable de frapper les États-Unis. Le lancement était le premier tir de missile de la Corée du Nord en huit jours, bien que ses barrages aient duré des mois.

De nombreux experts disent que la Corée du Nord prévoit d’utiliser la menace d’une guerre nucléaire pour obtenir de plus grandes concessions de la part de ses rivaux.

Jeudi, Choe a déclaré que “les États-Unis et leurs partisans ont organisé des exercices de guerre à grande échelle pour l’agression les uns après les autres, mais ils n’ont pas réussi à contenir la contre-action écrasante de la Corée du Nord”.

La Corée du Nord a affirmé que ses récentes activités de test étaient des contre-mesures militaires légitimes à la coopération entre les forces militaires américaines et sud-coréennes, qu’elle considère comme des exercices militaires et une préparation offensive pour des attaques contre le Nord.

Washington et Séoul ont déclaré à plusieurs reprises que leurs exercices étaient défensifs.

Depuis l’été, les troupes sud-coréennes et américaines ont élargi leurs exercices réguliers et repris l’entraînement trilatéral avec le Japon, tandis que la Corée du Nord renforce ses arsenaux nucléaires et de missiles. Des exercices plus récents ont impliqué un porte-avions américain et des bombardiers supersoniques américains B-1B.

La formation continue est un changement de rythme diplomatique par rapport aux dernières années, où de tels exercices militaires entre Séoul et Washington ont été volontairement réduits ou annulés pour soutenir la diplomatie entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Ils ont également été entravés par la pandémie de COVID-19.

Les responsables américains, sud-coréens et japonais restent préoccupés par la possibilité que la Corée du Nord développe ou teste son premier essai nucléaire en cinq ans.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.