La Corée du Nord a tiré le plus grand nombre de missiles à courte portée en une journée, selon la Corée du Sud

Séoul, Corée du Sud

CNN

—



L’armée sud-coréenne a déclaré mercredi que la Corée du Nord avait lancé le plus grand nombre de missiles à courte portée en une journée alors que Séoul ripostait au dernier barrage d’essais d’armes de Pyongyang, aggravant encore les tensions dans la région.

La Corée du Nord a tiré jusqu’à 23 missiles de différents types à l’est et à l’ouest de la péninsule coréenne, dont un missile sol-air dans les eaux au large des côtes est et ouest de la péninsule coréenne, selon le ministère sud-coréen de la Défense. .

L’un des missiles lancés par Pyongyang était un missile balistique à courte portée qui a atterri près des eaux territoriales sud-coréennes pour la première fois depuis la division de la Corée, ont déclaré les chefs d’état-major interarmées (JCS) de Séoul.

JCS a déclaré que le missile a atterri dans les eaux internationales à 167 kilomètres (104 miles) au nord-ouest de l’île d’Ulleung en Corée du Sud, à environ 26 kilomètres au sud de la ligne de limite nord (NLL) – la frontière maritime intercoréenne de facto que la Corée du Nord ne reconnaît pas.

Le ministère japonais de la Défense a déclaré que la Corée du Nord avait effectué un autre lancement plus tard mercredi, dont au moins un autre missile balistique vers l’est qui est tombé dans la mer en dehors de la zone économique exclusive (ZEE) du Japon.

Le missile balistique a volé sur une courte distance à une altitude maximale de moins de 50 km, a déclaré mercredi soir aux journalistes Toshiro Ino, le vice-ministre de la Défense, heure locale.

“La Corée du Nord a rapidement intensifié ses provocations, lançant plus d’une douzaine de missiles aujourd’hui seulement et aurait tiré plus de 100 obus d’artillerie dans la mer du Japon depuis l’annonce d’une déclaration extrêmement provocatrice plus tôt dans la journée”, a déclaré Ino.

Aucun dommage aux aéronefs ou aux navires n’a été confirmé à ce jour.

Lorsqu’on lui a demandé si la Corée du Nord avait par le passé lancé autant de missiles tout au long d’une journée, Ino a déclaré aux journalistes qu’en 2006 et 2009, le Nord avait tiré plusieurs missiles tout au long de la journée de 3 heures du matin à 17 heures, heure locale, et de 8 heures du matin à 5h30. pm heure locale, respectivement, sans mentionner un nombre exact de missiles.

Un responsable de la défense sud-coréen a déclaré plus tôt que les missiles avaient atterri à l’ouest de la péninsule dans la mer Jaune, connue sous le nom de mer de l’Ouest en Corée, et à l’est dans la mer du Japon, également connue sous le nom de mer de l’Est.

Un avertissement de raid aérien sur L’île d’Ulleung, située à environ 120 kilomètres à l’est de la péninsule, a été soulevée vers 14 heures, heure locale, mercredi. Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a déclaré que le test nord-coréen était un « empiétement territorial efficace ».

Lors d’une réunion d’urgence du Conseil de sécurité nationale (NSC), Yoon “a ordonné qu’une réponse sévère soit rapidement prise afin que la provocation de la Corée du Nord paie un prix clair”, selon le bureau présidentiel sud-coréen.

Dans une réponse immédiate, la Corée du Sud a lancé mercredi matin trois missiles air-sol à partir d’avions de combat F-15K et KF-16, selon le JCS.

JCS a déclaré que l’armée de l’air sud-coréenne visait les eaux internationales au nord de la NLL à une distance égale à celle que le missile nord-coréen avait précédemment atterri au sud de la ligne.

“La frappe précise de notre armée a montré notre volonté de répondre fermement à toutes les provocations nord-coréennes, y compris les missiles balistiques à courte portée, et notre capacité et notre volonté de cibler précisément l’ennemi”, a déclaré le JCS.

La Corée du Nord est “entièrement responsable” de la situation car ce sont eux qui continuent de provoquer malgré les avertissements, a ajouté JCS.

Mercredi, le Premier ministre japonais Fumio Kishida a déclaré aux journalistes que la Corée du Nord lançait des missiles à une “fréquence sans précédent”.

Kishida a également appelé à la tenue d’une réunion du Conseil de sécurité nationale dès que possible en raison de la montée des tensions dans la péninsule coréenne.

“Le lancement sans précédent par la Corée du Nord de plusieurs missiles balistiques menace imprudemment la sécurité de la République de Corée”, a déclaré la ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong. tweeté mercredi.

“Pyongyang doit cesser cette action”, a-t-elle ajouté.

Moscou a exhorté la Corée du Nord et la Corée du Sud à éviter les mesures qui “pourraient provoquer une nouvelle augmentation de la tension”, alors qu’elle fait face à des relations mondiales fracturées au milieu de l’invasion brutale de l’Ukraine par le président russe Vladimir Poutine.

“La situation est déjà très tendue sur la péninsule, et nous exhortons tout le monde à rester calme et à éviter les mesures qui pourraient provoquer une nouvelle aggravation”, a déclaré mercredi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

L’ambassadrice des États-Unis à l’ONU, Linda Thomas-Greenfield, a condamné le lancement de missiles sans précédent de la Corée du Nord du jour au lendemain.

Thomas-Greenfield a déclaré à CNN ce matin avec Don Lemon, Kaitlan Collins et Poppy Harlow que le lancement enfreint “plusieurs résolutions du Conseil de sécurité” et a déclaré que l’ONU “ferait pression” sur la Chine et la Russie pour améliorer et renforcer ces sanctions.

Elle a refusé de dire si le président américain Joe Biden soulèverait la question avec le président chinois Xi au G20, mais a ajouté que c’était “dans l’esprit du président”.

Le lancement est le 29e de la Corée du Nord cette année, selon un décompte de CNN, et intervient après qu’un responsable nord-coréen a averti dans un communiqué plus tôt mercredi que les États-Unis et la Corée du Sud paieraient le “prix le plus horrible de l’histoire” pour toute action militaire contre Pyongyang.

L’accélération agressive des essais d’armes et de la rhétorique a déclenché l’alarme dans la région, les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon répondant par des lancements de missiles et des exercices militaires conjoints.

Lundi, les États-Unis et la Corée du Sud ont commencé des exercices militaires à grande échelle précédemment programmés appelés «Vigilant Storm».

Les manœuvres impliquent 240 avions et “des milliers de militaires” des deux pays, selon le département américain de la Défense.

Le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin doit rencontrer jeudi son homologue sud-coréen Lee Jong-sup au Pentagone.

Des experts ont précédemment déclaré à CNN que le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un pourrait envoyer un message en présentant délibérément l’arsenal de la nation pendant une période de conflit mondial intensifié.

Le mois dernier, les médias d’État nord-coréens ont rompu six mois de silence sur la série d’essais de missiles de cette année, affirmant qu’ils étaient destinés à démontrer la volonté de Pyongyang de tirer des ogives nucléaires tactiques sur des cibles potentielles dans le Sud.

Les derniers tests interviennent également après que le chef de l’organisme de surveillance nucléaire des Nations Unies a averti la semaine dernière que Pyongyang pourrait se préparer à un essai nucléaire – son premier depuis 2017 – avec des images satellite montrant l’activité sur son site d’essai nucléaire souterrain.

“Nous suivons cela de très, très près. Nous espérons que cela ne se produira pas, mais les indications vont malheureusement dans une autre direction », a déclaré jeudi dernier le chef de l’Agence internationale de l’énergie atomique, Rafael Grossi.

Correction : cette histoire a été mise à jour pour préciser que ce n’est pas la première fois que la Corée du Nord et la Corée du Sud tirent des missiles au large de leurs côtes respectives, et pour refléter que la Corée du Nord a tiré un certain nombre de missiles de différents types et la distance en kilomètres de la NLL. .