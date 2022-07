La Corée du Nord a probablement tiré des obus d’artillerie au milieu des exercices américano-sud-coréens

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – La Corée du Nord semble avoir mené des exercices de tir d’artillerie dimanche, a déclaré la Corée du Sud, quelques jours après que les États-Unis ont déployé des avions de chasse sophistiqués en Corée du Sud pour un entraînement conjoint.

L’état-major interarmées sud-coréen a déclaré dans un communiqué avoir détecté plusieurs trajectoires présumées être de l’artillerie nord-coréenne dimanche après-midi. Il a déclaré que l’armée sud-coréenne restait fermement prête en étroite coordination avec les États-Unis.

Le bureau présidentiel sud-coréen a déclaré que les lancements présumés avaient eu lieu au large de la côte ouest du Nord. Il a déclaré que le directeur présidentiel de la sécurité nationale, Kim Sung-han, avait examiné l’état de préparation militaire sud-coréen et que son bureau surveillait de près d’éventuels lancements supplémentaires par la Corée du Nord.

Cette année, la Corée du Nord a effectué un nombre inhabituellement élevé d’essais d’armes, y compris des missiles à capacité nucléaire qui placent à la fois le continent américain et ses alliés, dont la Corée du Sud et le Japon, à distance de frappe. Certains experts disent que la Corée du Nord tente de perfectionner sa technologie d’armement et de renforcer sa monnaie d’échange dans les futures négociations avec les États-Unis pour obtenir un allégement des sanctions ou des garanties de sécurité.

La semaine dernière, six avions F-35 américains de la base aérienne d’Eielson en Alaska sont arrivés en Corée du Sud pour leur premier déploiement temporaire en Corée du Sud en environ 4 ans et demi pour un entraînement conjoint avec des avions de combat sud-coréens.

Le ministère sud-coréen de la Défense a déclaré que le déploiement des jets visait à démontrer la posture de défense combinée des alliés et une forte dissuasion contre une éventuelle agression extérieure tout en améliorant l’interopérabilité des deux forces aériennes. Un communiqué de l’armée américaine a indiqué que l’avion américain prévoyait d’opérer au-dessus de la Corée du Sud et des eaux environnantes au cours de la mission d’entraînement prévue de 10 jours.

La Corée du Nord considère généralement les exercices conjoints entre les États-Unis et la Corée du Sud comme une répétition d’invasion et répond par ses propres tests d’armes. Les responsables américains et sud-coréens de la défense ont déclaré à plusieurs reprises qu’ils n’avaient aucune intention d’attaquer la Corée du Nord.

La Corée du Nord a déclaré qu’elle avait été forcée de développer des armes nucléaires pour faire face aux menaces militaires américaines. Malgré sa série torride d’essais de missiles au début de cette année, la Corée du Nord n’a pas effectué son premier essai de bombe nucléaire prévu en cinq ans, et les responsables de Séoul ont déclaré que c’était probablement à cause d’une épidémie de COVID-19 en cours et de l’opposition de la Chine, son dernier grand allié. et bienfaiteur de l’aide.

Hyung-jin Kim, Associated Press