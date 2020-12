Par Josh Smith et Hyonhee Shin

SÉOUL, 10 décembre (Reuters) – Pyongyang a gaspillé une opportunité de réinventer fondamentalement sa relation avec les États-Unis pendant la présidence de Donald Trump, a déclaré jeudi le principal envoyé de Washington en Corée du Nord, ajoutant qu’il exhorterait ses successeurs à poursuivre leur engagement.

S’adressant à un groupe de réflexion à Séoul lors d’une visite pour rencontrer des responsables de la sécurité sud-coréens, le secrétaire d’État adjoint américain Stephen Biegun a admis qu’il était déçu que les négociations de dénucléarisation se soient arrêtées et que d’autres progrès n’avaient pas été réalisés pendant qu’il dirigeait ces efforts.

« Malheureusement, beaucoup d’opportunités ont été gaspillées par nos homologues nord-coréens au cours des deux dernières années, qui se sont trop souvent consacrées à la recherche d’obstacles aux négociations au lieu de saisir les opportunités d’engagement », a-t-il déclaré, selon ses remarques préparées.

Pourtant, il a défendu la décision de Trump de se concentrer sur la diplomatie de haut niveau avec le chef Kim Jong Un et d’éviter les petits pas en faveur de la recherche d’un accord majeur en vertu duquel la Corée du Nord rendrait ses armes nucléaires et les deux parties normaliseraient leurs relations.

« Cette vision était audacieuse, et elle a mis les nombreux partisans de l’incrémentalisme mal à l’aise », a déclaré Biegun.

Après avoir échangé des insultes et des menaces nucléaires qui avaient poussé leurs pays au bord de la guerre, Trump et Kim se sont rencontrés pour la première fois à Singapour en 2018, où ils ont signé une déclaration générale appelant à la dénucléarisation et à de nouvelles relations entre les deux anciens adversaires.

Après des pourparlers de travail que Biegun a aidé à diriger, les deux dirigeants ont tenu leur deuxième réunion dans la capitale vietnamienne de Hanoi en 2019, mais n’ont pas réussi à conclure un accord.

Les pourparlers ultérieurs n’ont pas permis de progresser et Pyongyang a rejeté les appels de Biegun à plus d’engagement, affirmant que les États-Unis ne semblent pas sérieux quant à l’abandon de leurs politiques hostiles.

Biegun a appelé la Corée du Nord à reprendre les pourparlers dans les mois à venir.

Le président démocrate élu Joe Biden devant remplacer Trump en janvier, Biegun a déclaré qu’il avait un message pour l’équipe entrante: « La guerre est finie; le temps du conflit est terminé et le temps de la paix est arrivé ». (Reportage de Josh Smith)