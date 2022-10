La Corée du Nord a mis en garde contre une réponse “sans précédent” des États-Unis, du Japon et de la Corée du Sud s’il lançait un 7e essai nucléaire

La Corée du Nord a été avertie mercredi qu’il y aurait une réponse “sans précédent” des États-Unis, du Japon et de la Corée du Sud si elle procédait à un septième essai nucléaire cette année.

L’avertissement intervient non seulement après que Pyongyang a effectué une série d’essais de missiles inopinés au début du mois, y compris un missile balistique lancé au-dessus du Japon, mais alors que les États-Unis et ses alliés asiatiques craignent qu’il ne planifie des essais de bombes nucléaires pour la première fois depuis 2017, selon à Reuters.

“Nous avons convenu qu’une réponse d’une ampleur sans précédent serait nécessaire si la Corée du Nord procédait à un septième essai nucléaire”, aurait déclaré le premier vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères Cho Hyun-dong lors d’une conférence de presse à Tokyo mercredi.

UN PORTE-PORTE AMÉRICAIN À PUISSANCE NUCLÉAIRE REJOINT LES NAVIRES DE GUERRE DE LA CORÉE DU SUD POUR DES EXERCICES APRÈS LE LANCEMENT DE MISSILES EN CORÉE DU NORD

Les commentaires de Cho ont été publiés alors qu’il se tenait à côté du vice-ministre japonais des Affaires étrangères Takeo Mori et de la sous-secrétaire d’État américaine Wendy Sherman.

Les représentants du gouvernement n’ont pas donné de détails sur les mesures qu’ils prendraient pour répondre à la Corée du Nord si elle procédait à un autre essai nucléaire.

Cependant, les réponses de Washington et de ses alliés sont probablement limitées étant donné le veto de la Chine et de la Russie plus tôt cette année qui a bloqué des sanctions supplémentaires du Conseil de sécurité de l’ONU contre Pyongyang pour la première fois depuis 2006.

LE NAVIRE NORD-CORÉEN FRANCHIT LA FRONTIÈRE DE LA MER, LES NAVIRES SUD-CORÉENS COUPS D’AVERTISSEMENT D’INCENDIE: RAPPORT

L’augmentation des exercices militaires conjoints dans la région n’a pas non plus dissuadé la Corée du Nord de poursuivre ses ambitions militaires malgré ses violations répétées de la charte de l’ONU.

“Nous exhortons [North Korea] de s’abstenir de nouvelles provocations”, a déclaré Sherman aux journalistes mercredi, ajoutant qu’elles sont “imprudentes et profondément déstabilisatrices pour la région”.

« Tout ce qui se passe ici, comme un essai nucléaire nord-coréen… a des implications pour la sécurité du monde entier », a-t-elle ajouté. “Nous espérons en effet que tous les membres du Conseil de sécurité comprendront que toute utilisation d’une arme nucléaire changera le monde de manière incroyable.”

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Webin, a répondu aux commentaires en appelant apparemment l’Occident et ses alliés régionaux à reconnaître “les causes profondes de l’impasse de longue date” et à répondre aux préoccupations de toutes les parties concernées – des commentaires qui font écho à la position controversée de la Chine lorsque il s’agit de la guerre de la Russie en Ukraine.