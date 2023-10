Le président russe Vladimir Poutine a rencontré le guide suprême de la Corée du Nord, Kim Jong Un, le mois dernier (Photo : Reuters) La Corée du Nord a envoyé à la Russie un vaste arsenal d’armes destinées à être utilisées en Ukraine, a déclaré la Maison Blanche, citant des images satellite d’une vaste opération maritime. Des spéculations selon lesquelles les deux pays pourraient avoir conclu un accord d’armement après que Kim Jong Un se soit rendu sur un aérodrome isolé en Russie pour rencontrer Vladimir Poutine. Le dirigeant nord-coréen a déclaré qu’il soutiendrait le « juste combat » de son ami, plusieurs observateurs suggérant que cela signifiait probablement qu’il fournirait du matériel militaire. Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, John Kirby, a déclaré que des photos prises par un satellite montrent que cette décision pourrait avoir déjà eu lieu. Elles représentent plus de 1 000 conteneurs « d’équipements et de munitions » transportés sur un navire battant pavillon russe en provenance de Corée du Nord (RPDC), a-t-il déclaré. Les conteneurs ont ensuite été chargés dans un train, qui les a transférés vers un dépôt près de la frontière sud-ouest de la Russie, selon l’analyse des images par Washington. M. Kirby a ajouté : « Nous condamnons la RPDC pour avoir fourni à la Russie cet équipement militaire, qui sera utilisé pour attaquer des villes ukrainiennes, tuer des civils ukrainiens et poursuivre la guerre illégitime de la Russie. » En échange de ces armes, la Corée du Nord cherche son propre soutien militaire auprès de la Russie, notamment des missiles et des avions de combat, a déclaré M. Kirby. Plus : Tendances

Le groupe de réflexion de Washington, le Center for Strategic and International Studies, a publié la semaine dernière des images montrant une augmentation « spectaculaire et sans précédent » du trafic de marchandises à la gare ferroviaire de Tumangang en Corée du Nord, près de la frontière. Un niveau d’activité « sans précédent » à l’installation ferroviaire de Tumangang pourrait indiquer un transfert d’armes (Photo : AP)



Les États-Unis ont publié une carte montrant ce que leurs analystes pensent être l’itinéraire emprunté par la livraison (Photo : Gouvernement américain/AFP via Getty Images) Il a cité d’autres images satellite montrant des navires russes semblant décharger en Corée du Nord, ce qui pourrait indiquer que ces livraisons auraient déjà commencé. Kim a jeté un œil sur les bombardiers à capacité nucléaire, les missiles hypersoniques et les navires de guerre utilisés par l’armée russe lors de sa visite à l’aérodrome de Knevichi lors de sa visite le mois dernier. Poutine a déclaré aux journalistes que son pays « ne violerait rien », mais qu’il continuerait à développer ses relations avec la Corée du Nord. À la suite de ce rare sommet, Kim aurait appelé à une augmentation massive de la production d’armes nucléaires dans les installations nord-coréennes. Entrez en contact avec notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez ce dont vous avez besoin

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus encore Ce site est protégé par reCAPTCHA et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer.

window.fbApi = (function () { var fbApiInit = false; var waitingReady = []; var notifyQ = function () { var i = 0, l = waitingReady.length; pour (i = 0; i < l; i++) { en attentePrêt[i](); } } ; var prêt = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { waitingReady.push(cb); } } ; var checkLoaded = function () { return fbApiInit ; } ; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId : '176908729004638', xfbml : true, version : 'v2.10' }); fbApiInit = vrai ; notifierQ(); } ; return { 'prêt' : prêt, 'chargé' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return ; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return ; } js = d.createElement(s); js.id = identifiant; js.async = vrai; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if (window.metro) { window.addEventListener('scroll', injectFBSDK, {once : true, passive : true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once : true}); } })();Lien source