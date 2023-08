La Corée du Nord a échoué au lancement de son deuxième satellite espion et promet de continuer à faire pression pour obtenir un atout militaire clé

La deuxième tentative de la Corée du Nord de lancer un satellite espion dans l’espace a échoué, a annoncé l’agence spatiale nord-coréenne. Cette tentative infructueuse survient trois mois seulement après l’échec d’une première tentative.

L’Administration nationale de développement aérospatial du Nord a annoncé jeudi avoir tenté d’utiliser une fusée porteuse de nouveau type Chollima-1 pour mettre en orbite le satellite de reconnaissance Malligyong-1, mais la fusée a échoué lors de son troisième vol.

Selon l’agence de presse officielle coréenne, les vols des premier et deuxième étages de la fusée étaient normaux, mais le lancement a finalement échoué en raison d’une erreur dans le système de tir d’urgence lors du vol du troisième étage.

Inébranlable, l’agence spatiale a également annoncé qu’elle tenterait à nouveau de lancer un satellite espion en octobre.

Soo Kim, expert du cabinet de conseil LMI basé en Virginie et ancien analyste de la CIA, a déclaré que l’annonce rapide par le Nord d’une troisième tentative démontrait la détermination du pays à acquérir l’actif militaire clé convoité par le dictateur Kim Jong Un.

« Kim a peut-être pansé ses blessures après ce deuxième échec, mais il est déjà en train de se dépoussiérer et de passer à autre chose », a déclaré l’analyste. « Dans les cas précédents où le Nord avait échoué dans une démonstration d’armes, nous ne l’avons jamais vu abandonner mais faire preuve d’une plus grande persévérance au vu de ses ambitions à long terme. »

« En ce qui concerne l’aveu, il n’y a probablement aucun intérêt ni gain à nier ou à essayer de dissimuler l’échec. Au contraire, le nier donnerait à Kim une apparence encore pire », a ajouté Soo Kim. « En bref, l’échec d’aujourd’hui n’est qu’une légère égratignure qui peut facilement être corrigée par un retour – il reste à voir s’il s’agira d’un troisième lancement de satellite réussi ou d’un progrès dans sa capacité nucléaire et ses missiles.

La National Aerospace Development Administration a également déclaré qu’elle étudierait d’abord ce qui n’allait pas lors du lancement de jeudi, mais a noté que « la cause de l’accident en question ne constitue pas un problème majeur en termes de fiabilité des moteurs en cascade et du système ».

Cette annonce intervient après que l’armée sud-coréenne a détecté le lancement d’une fusée à longue portée plus tôt dans la journée et en a informé ses alliés régionaux, incitant le Japon voisin à émettre une brève « alerte J » ordonnant à certains habitants d’évacuer vers des endroits sûrs.

Tôt jeudi matin, les chefs d’état-major interarmées sud-coréens ont déclaré dans un communiqué avoir détecté le décollage de la fusée dans la région nord-ouest de Tongchang-ri à 3h50 du matin. Le site est l’endroit où se trouve le principal centre de lancement spatial de la Corée du Nord.

La fusée nord-coréenne a ensuite été observée volant au-dessus des eaux internationales au large de la côte ouest de la péninsule coréenne.

Il a finalement survolé l’île d’Okinawa, la plus méridionale du Japon, puis s’est dirigé vers l’océan Pacifique.

Le lancement a été rapidement condamné par les entités internationales.

L’armée sud-coréenne a déclaré que le lancement de la fusée violait les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU interdisant à la Corée du Nord d’utiliser des technologies balistiques.

Le secrétaire du cabinet japonais Hirokazu Matsuno a qualifié le lancement nord-coréen de « menace pour la paix et la stabilité ».

Adrienne Watson, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, a déclaré que les États-Unis condamnaient fermement le lancement car il incluait des technologies interdites du programme de missiles balistiques intercontinentaux du Nord.

Les États-Unis ont également appelé Pyongyang à cesser immédiatement ses tirs provocateurs et à choisir plutôt de s’engager dans un dialogue diplomatique, selon Watson.

De hauts diplomates des États-Unis, du Japon et de la Corée du Sud ont condamné le lancement nord-coréen, affirmant que de telles provocations ne feraient qu’entraîner une coopération accrue de la part de Washington, de Tokyo et de Séoul, selon des responsables de Séoul et de Tokyo.

L’armée sud-coréenne a récupéré une partie des débris après le premier lancement – ​​notant que le satellite nord-coréen n’était pas suffisamment avancé pour effectuer une reconnaissance militaire – et a déclaré qu’elle commencerait également les travaux pour récupérer l’épave après le lancement de jeudi.

Le lancement de jeudi intervient trois jours après que les Etats-Unis et la Corée du Sud ont lancé des exercices militaires annuels fermement condamnés par le Nord.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.