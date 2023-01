La Corée du Nord a assoupli les strictes restrictions épidémiques, selon l’ambassade de Russie

L’ambassade de Russie en Corée du Nord a déclaré que le pays avait assoupli les contrôles épidémiques stricts dans la capitale Pyongyang qui avaient été mis en place au cours des cinq derniers jours pour ralentir la propagation des maladies respiratoires.

La Corée du Nord n’a pas officiellement reconnu un verrouillage à Pyongyang ou une réémergence de COVID-19 après que le dirigeant Kim Jong Un a déclaré une victoire largement contestée sur le coronavirus en août, mais les publications Facebook de l’ambassade de Russie ont fourni de rares aperçus de la contagion du pays secret. contrôle des maladies.

L’ambassade a publié lundi un avis publié par le ministère nord-coréen des Affaires étrangères informant les diplomates étrangers que la “période anti-épidémique intensifiée” imposée à Pyongyang depuis mercredi a été levée à partir de lundi.

La semaine dernière, l’ambassade a déclaré que les autorités sanitaires nord-coréennes exigeaient que les missions diplomatiques gardent leurs employés à l’intérieur et mesurent également leur température quatre fois par jour et rapportent les résultats à un hôpital de Pyongyang. Il a déclaré que les mesures nord-coréennes répondaient à une augmentation de “la grippe et d’autres maladies respiratoires”, mais il n’a pas mentionné la propagation du COVID-19 ou les restrictions imposées aux citoyens ordinaires.

Peu de temps avant ce message, NK News, un site d’information axé sur la Corée du Nord, a cité un avis du gouvernement nord-coréen pour signaler que les responsables de la santé avaient imposé un confinement de cinq jours à Pyongyang dans le but d’endiguer la propagation des maladies respiratoires.

Les médias d’État nord-coréens n’ont mentionné aucune mesure préventive spécifiquement liée au COVID-19 alors qu’ils ont resserré les restrictions à Pyongyang la semaine dernière. Mais mercredi, l’agence de presse centrale coréenne, gérée par l’État, a déclaré que les agents de santé nord-coréens avaient “redoublé” leurs efforts pour prévenir la propagation des maladies infectieuses et maintenir fermement une “atmosphère anti-épidémique” dans toute la société pour faire face à “l’aggravation quotidienne”. crise sanitaire mondiale. »

“(Les agents de santé) dirigent leurs principaux efforts vers la consolidation de la barrière anti-épidémique et l’intensification de l’examen médical et de la désinfection pour prévenir l’apparition et la propagation de maladies respiratoires virales, y compris la grippe”, a indiqué l’agence. “Ils en font également une routine quotidienne pour mesurer les températures et stériliser les mains des personnes dans les endroits surpeuplés et assurer l’exactitude de l’examen médical.”

Il est difficile de se faire une idée de la situation virale en Corée du Nord, car le pays est étroitement fermé depuis le début de 2020, les autorités imposant des contrôles stricts aux frontières, interdisant les touristes et les travailleurs humanitaires et expulsant les diplomates tout en s’efforçant de protéger leur système de santé médiocre.

L’admission par la Corée du Nord d’une épidémie de COVID-19 en mai de l’année dernière est intervenue après avoir passé 2 ans et demi à rejeter les offres extérieures de vaccins et d’autres aides tout en affirmant fermement que son système socialiste protégeait sa population d’un virus “maléfique” qui avait tué des millions de personnes ailleurs. .

Le ministère sud-coréen de l’Unification, qui gère les affaires intercoréennes, a déclaré que le nombre de missions étrangères actuellement actives en Corée du Nord serait de 10 ou moins, une liste qui comprend les missions de la Chine, du Vietnam et de Cuba ainsi que l’ambassade de Russie.

Les médias d’État nord-coréens ont souligné ces dernières semaines la vigilance contre une éventuelle réémergence du COVID-19. Le journal officiel Rodong Sinmun, qui a précédemment décrit la campagne anti-virus comme la “priorité n°1” dans les affaires nationales, a appelé les Nord-Coréens à maintenir un “sentiment de crise élevée” lundi alors que le COVID-19 continue de se propager dans les pays voisins. .

Certains analystes disent que la Corée du Nord pourrait prendre des mesures préventives alors qu’elle se prépare à organiser d’énormes événements publics à Pyongyang – peut-être dès la semaine prochaine – pour glorifier le leadership autoritaire de Kim et l’expansion de son programme d’armes et de missiles nucléaires.

Des images satellites commerciales récentes ont indiqué les préparatifs d’un défilé militaire massif à Pyongyang, probablement pour le 75e anniversaire de la fondation de l’Armée populaire coréenne qui tombe le 8 février – une occasion que Kim pourrait potentiellement utiliser pour présenter sa collection croissante de missiles à capacité nucléaire.

Selon 38 North, un site Web spécialisé dans les études sur la Corée du Nord, des images satellites prises vendredi ont indiqué la poursuite des pratiques de parade sur un site d’entraînement dans le sud-est de Pyongyang malgré le verrouillage signalé. Mais aucune activité n’a été observée sur la place Kim Il Sung dans la partie centrale de la ville où le pays accueille habituellement des défilés militaires, selon le rapport.

Certains experts extérieurs ont lié l’épidémie de COVID-19 en Corée du Nord en 2022 à un défilé militaire massif en avril, où Kim a juré d’accélérer le développement d’armes nucléaires et a menacé de les utiliser en cas de provocation.

La Corée du Nord maintient qu’elle n’a eu aucun cas confirmé de COVID-19 depuis le 10 août, lorsque Kim a utilisé une grande conférence politique pour déclarer que le pays a éradiqué le coronavirus, trois mois seulement après que le pays a reconnu une épidémie d’omicron.

Alors que Kim a affirmé que le prétendu succès du pays contre le virus serait reconnu comme un miracle de la santé mondiale, les experts pensent que la Corée du Nord a manipulé les révélations sur son épidémie pour l’aider à maintenir un contrôle absolu.

De mai à août, la Corée du Nord a signalé environ 4,8 millions de “cas de fièvre” dans sa population de 26 millions d’habitants, mais n’en a identifié qu’une fraction comme COVID-19. Les experts disent que le nombre officiel de 74 morts dans le pays est anormalement faible, compte tenu du manque d’outils de santé publique dans le pays.

La Corée du Nord a insisté de manière douteuse sur le fait que son rival la Corée du Sud était responsable de son épidémie de COVID-19, affirmant que le virus avait été transporté par des tracts de propagande anti-Pyongyang et d’autres matériels transportés à travers la frontière par des ballons lancés par des militants civils sud-coréens. La Corée du Sud a rejeté ces affirmations comme non scientifiques et “ridicules”.