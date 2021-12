La Corée du Nord, 10 ans après la mort de Kim Jong Il, déclare que les citoyens devraient être plus fidèles à Kim Jong Un

La Corée du Nord a commémoré vendredi le 10e anniversaire de la mort de l’ancien dirigeant Kim Jong Il en appelant à une plus grande loyauté du public envers son fils et dirigeant actuel Kim Jong Un, qui a du mal à sortir du pays de l’approfondissement pandémie -les difficultés liées.

Au cours de ses 10 années à la tête de la Corée du Nord depuis la mort de son père, Kim Jong Un, 37 ans, a obtenu le même pouvoir absolu que celui dont jouissent Kim Jong Il et Kim Il Sung, le grand-père et fondateur de l’État du dirigeant actuel. Malgré des chocs économiques massifs causés par des mesures antivirus draconiennes et une diplomatie de longue date avec les États-Unis, la Corée du Nord ne montre aucun signe d’instabilité politique et peu d’experts extérieurs remettent en question l’emprise de Kim sur le pouvoir.

Mais la stabilité à long terme du régime de Kim Jong Un pourrait toujours être remise en question s’il ne parvient pas à trouver des mesures pour résoudre les difficultés actuelles et améliorer les moyens de subsistance du public, selon certains observateurs.

LES NORD-CORÉENS INTERDITS DE RIRE, CÉLÉBRANT LES ANNIVERSAIRES POUR MARQUER L'ANNIVERSAIRE DE LA MORT DE KIM JONG II

Vendredi à midi, alors qu’une sirène retentissait pendant trois minutes, les Nord-Coréens se sont tus et se sont inclinés en signe de respect pour Kim Jong Il. Les voitures, les trains et les navires ont klaxonné, les drapeaux nationaux ont été mis en berne et des masses de personnes ont escaladé la colline Mansu de Pyongyang pour déposer des fleurs et s’incliner devant les statues géantes de Kim Jong Il et Kim Il Sung.

Lors d’une cérémonie en plein air, le haut responsable nord-coréen Choe Ryong Hae a qualifié Kim Jong Il de « parent de notre peuple » qui a développé le potentiel de la puissance militaire et économique du Nord. Sous Kim Jong Un, Choe a déclaré que le « statut stratégique » de la Corée du Nord avait été renforcé et a exhorté le public à « respecter fidèlement » son leadership.

Le principal journal du Nord, Rodong Sinmun, a publié des articles vénérant Kim Jong Il et appelant à une plus grande unité derrière Kim Jong Un.

Dans un écho apparent de la propagande officielle, le citoyen de Pyongyang Won Jong Rim a également déclaré à l’Associated Press Television News que « notre grand général (Kim Jong Il) a traversé tant de difficultés, s’engageant sur un chemin si ardu, pour construire un paradis ici , réaliser ce que les gens veulent. »

Lors des anniversaires précédents, Kim Jong Un a rendu hommage à un mausolée où reposent les corps embaumés de son père et de son grand-père. Mais les médias d’État n’ont pas dit s’il y était allé cette année aussi.

Le règne de 17 ans de Kim Jong Il a été éclipsé par une famine dans les années 1990 qui a tué des centaines de milliers de personnes et l’isolement international sur ses ambitions nucléaires. L’économie nord-coréenne avait enregistré une croissance légère mais progressive au cours des premières années du règne de Kim Jong Un. Mais la pandémie de coronavirus, la mauvaise gestion et les sanctions de l’ONU à la suite des essais nucléaires et de missiles de Kim ont fait des ravages.

Le commerce de la Corée du Nord avec la Chine, son plus grand partenaire commercial et un pipeline économique, a diminué d’environ 80% l’année dernière avant de plonger à nouveau des deux tiers au cours des neuf premiers mois de cette année. L’année dernière, l’économie du Nord a subi sa plus forte contraction depuis 1997, tandis que sa production céréalière a également chuté à son plus bas niveau depuis l’arrivée au pouvoir de Kim, selon les estimations du gouvernement sud-coréen.

Kim refuse de reprendre les pourparlers avec Washington et Séoul. Il a appelé à la construction d’une économie plus forte et autonome tout en maintenant des restrictions strictes sur les virus, y compris deux ans de fermeture des frontières. Les analystes disent que Kim craint que le système de santé publique défaillant de son pays ne puisse pas se permettre une épidémie de virus majeure – bien qu’il maintienne une affirmation discutable selon laquelle la Corée du Nord est exempte de coronavirus.

« À moins que la Corée du Nord n’accepte des offres de pourparlers de dénucléarisation avec les États-Unis, elle ne peut pas rester à l’écart de puissantes sanctions internationales. Sans coopération internationale, la Corée du Nord doit continuer à fermer ses frontières en raison des inquiétudes concernant la propagation du COVID-19. Et c’est un dilemme nord-coréen », a déclaré l’analyste Cheong Seong-Chang de l’institut privé Sejong en Corée du Sud dans un article récent.

L’arsenal nucléaire en progression du Nord est au cœur du règne de Kim, et il l’a qualifié de « puissante épée précieuse » qui contrecarre les agressions potentielles des États-Unis.

Au cours de ses 10 ans de règne, la Corée du Nord a effectué 62 séries de tests de missiles balistiques, qui sont interdits par plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU, selon le ministère de l’Unification de Séoul. Ce nombre est comparé à environ neuf séries de tests pendant le règne de 46 ans de Kim Il Sung et à 22 séries pendant le règne de 17 ans de Kim Jong Il. Quatre des six essais nucléaires du Nord et ses trois lancements de missiles balistiques intercontinentaux ont tous eu lieu sous le règne de Kim Jong Un.

« La Corée du Nord a marqué le 10e anniversaire de Kim Jong Il par des cérémonies publiques et une propagande d’État. Plus importante sera la tentative de Kim Jong Un, après une décennie au pouvoir, de tracer une voie crédible pour la diplomatie post-pandémique et la reprise économique, « , a déclaré Leif-Eric Easley, professeur à l’université Ewha de Séoul.