La Corée dit qu’elle n’abandonnera jamais les armes nucléaires et revendique l’hostilité américaine

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a déclaré que son pays n’abandonnerait jamais les armes nucléaires et les missiles dont il a besoin pour contrer les hostilités des États-Unis, qu’il a accusés de pousser une campagne de pression visant à affaiblir les défenses du Nord et finalement effondrer son gouvernement autoritaire.

Les médias d’État ont déclaré vendredi que Kim avait fait ces commentaires lors d’un discours prononcé jeudi devant le parlement nord-coréen où les membres avaient également adopté une loi autorisant l’armée nord-coréenne à exécuter “automatiquement” des frappes nucléaires contre les forces ennemies si ses dirigeants étaient attaqués.

Les commentaires de Kim ont souligné la montée des tensions régionales alors qu’il accélère l’expansion de son programme d’armes nucléaires et de missiles. Il a proféré des menaces de plus en plus provocatrices de conflit nucléaire contre les États-Unis et leurs alliés en Asie ces derniers mois, avertissant également que le Nord utiliserait de manière proactive ses armes nucléaires en cas de menace.

La diplomatie entre Washington et Pyongyang a déraillé depuis 2019 en raison de désaccords sur l’échange de la libération de sanctions paralysantes contre le Nord et les mesures de dénucléarisation du Nord.

Kim a accéléré les tests d’armes à un rythme record cette année, lançant plus de 30 armes balistiques, y compris les premières démonstrations de ses missiles balistiques intercontinentaux depuis 2017.

Les responsables américains et sud-coréens disent que Kim pourrait bientôt monter la barre en ordonnant le premier essai nucléaire du Nord en cinq ans alors qu’il pousse une stratégie de la corde raide visant à forcer Washington à accepter l’idée du Nord en tant que puissance nucléaire et à négocier des concessions en position de force .

The Associated Press