La coquette Emily Atack demande le numéro de l’employée du brunch du dimanche après avoir admis qu’elle a eu du mal depuis sa rupture

EMILY Atack a fait un commentaire effronté à un membre du personnel du Sunday Brunch après avoir sauvé le spectacle du chaos absolu.

L’équipe des coulisses de Channel 4, Ben, est passée à l’action alors que l’animateur du brunch du dimanche, Simon Rimmer, avait du mal à démarrer son robot culinaire.

Canal 4

Emily Atack a flirté avec un membre du personnel du brunch du dimanche alors qu’il sauvait son émission en direct du chaos[/caption]

Canal 4

L’employé de Channel 4, Ben, est arrivé des coulisses alors que Simon Rimmer se débattait avec son mixeur[/caption]

Le chef Simon avait haché un avocat et l’avait jeté dans la machine, prêt à être mixé.

Après avoir rencontré quelques difficultés pour le démarrer, la co-vedette Tim Lovejoy lui a suggéré de le couper à la main.

Pourtant, après que Johnny Vegas ait tenté – et échoué – de le réparer, le héros Ben est intervenu.

Après avoir réussi à démonter l’équipement et à le réajuster, il a réussi à le faire fonctionner et à mélanger les aliments.

EN SAVOIR PLUS BRUNCH DU DIMANCHE es-tu sérieux? Les téléspectateurs du brunch du dimanche indignés par la recette “simple” du chef invité cuisiner Le brunch du dimanche est parti dans le chaos alors que le chef “quitte le plateau” à mi-parcours du spectacle

Alors que le studio applaudissait, la star de The Inbetweeners, Emily, 32 ans, a plaisanté: “Puis-je avoir votre numéro de téléphone!”

Les fans n’ont pas tardé à réagir, comme l’a dit l’un d’eux : “Ça doit être la chose la plus drôle du #sundaybrunch depuis longtemps, le réparateur de mixeurs Ben ”

Un autre a suivi : « Sundaybrunch on a tous besoin d’un Ben ! en tant que troisième, puis a mis: “Plus de Ben s’il vous plaît #sundaybrunch.”

Emily était magnifique dans une robe automnale associée à un foulard.





Son commentaire est venu après qu’elle a admis qu’elle avait un “moment difficile” après sa séparation avec l’ancienne star de télé-réalité et arboriculteur Liam McGough la semaine dernière.

La star d’Inbetweeners a déclaré qu’elle s’était tournée vers la poésie pendant ses mauvais jours, notamment The Orange de Wendy Cope, qui se termine par la phrase: “Je t’aime. Je suis content d’exister.

Réfléchissant à certains de ses souvenirs heureux récemment, Emily a partagé une série de photos, y compris elle prenant un café, prenant un selfie impromptu, serrant un cheval dans ses bras et une douce photo de son chien allongé sur son lit.

Elle a écrit: “Les choses ont été difficiles ces derniers temps. À plus d’un titre, pour tant de personnes.

“Une chose pour laquelle j’ai trouvé un grand amour est la poésie, et face à mes propres luttes personnelles, je me tourne vers elles, et je me suis souvenu de ce poème aujourd’hui.

“L’un de mes favoris absolus – The Orange de Wendy Cope. Cela me rappelle d’apprécier les petits moments de joie quand ils se présentent à moi.

“Une journée peut être composée de quelques-uns, ou juste d’un ou deux. Essayez de les surveiller, ne les manquez pas.

En savoir plus sur le soleil LA LUTTE DE MAMAN Mon fils attendait avec impatience le cadeau de Noël cette année mais nous ne pouvons pas nous le permettre QUEL TRAVAIL L’interview de la BBC devient virale après que la légende malheureuse laisse les téléspectateurs dans les points de suture

Le message d’Emily intervient après que l’actrice a mis fin à sa romance éclair de sept mois.

Une source a révélé : “Emily et Liam sont amis depuis longtemps et ont été ensemble pendant sept mois, mais ont malheureusement décidé de se séparer.”

Canal 4

Emily a demandé à Bern son numéro de téléphone après avoir fait fonctionner l’équipement[/caption]

Canal 4

L’actrice, 32 ans, avait l’air élégante dans une robe automnale et un foulard[/caption]

Instagram

Emily a récemment admis avoir eu du mal après sa séparation avec Liam McGough[/caption]