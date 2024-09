La coqueluche fait peur à l’école d’Airdrie – Ce que les parents doivent savoir – DiscoverAirdrie.com

Les services de santé de l’Alberta (AHS) ont confirmé qu’une lettre datée du 18 septembre a été envoyée à certains parents dont les enfants fréquentent une école d’Airdrie, les avertissant que leur enfant pourrait avoir été en contact avec un cas de coqueluche ce mois-ci. Les parents inquiets ont partagé la lettre dans des groupes de médias sociaux locaux.

Selon le porte-parole de l’AHS, James Wood, les Services de santé de l’Alberta sont au courant d’un cas de coqueluche impliquant une personne qui a fréquenté une école de la zone de Calgary alors qu’elle était contagieuse.

« Dans le cadre de la pratique courante, lorsqu’un cas de coqueluche est identifié dans une école ou une garderie, l’équipe de santé publique de l’AHS envoie une lettre à l’école confirmant le cas et proposant de répondre à toutes les questions ou préoccupations. La lettre fournit des informations sur la coqueluche, sur la manière de protéger les individus et les familles, et sur les endroits où trouver d’autres ressources », a écrit Wood dans un courriel adressé à DiscoverAirdrie.

Malgré l’envoi de la lettre, Airdrie n’a émis aucun avis de santé concernant la coqueluche. Cependant, sur son site Web et dans la lettre, AHS a souligné que « les cas de coqueluche ont augmenté en Alberta, et des cas confirmés se trouvent dans les cinq zones ».

« Il y a eu plus de cas de coqueluche que d’habitude à Calgary et dans les communautés environnantes depuis novembre 2023. Votre enfant pourrait être plus à risque de contracter la coqueluche », indique la lettre.

La coqueluche est une infection bactérienne des voies respiratoires et des poumons. En raison de sa durée prolongée, on l’appelle souvent la « toux des 100 jours ». Elle se propage facilement par la toux, les éternuements ou le contact avec des objets contaminés et peut survivre sur les surfaces jusqu’à six jours.

Les symptômes comprennent une toux persistante, des étouffements et des vomissements, les bébés étant les plus exposés aux complications graves comme la pneumonie, les convulsions et même la mort. Au Canada, un à quatre décès liés à la coqueluche surviennent chaque année, principalement chez les enfants non vaccinés ou partiellement immunisés. Les antibiotiques peuvent traiter la coqueluche, et les personnes infectées doivent rester à la maison pendant cinq jours après le début du traitement.

En Alberta, le vaccin contre la coqueluche est gratuit pour les enfants, les femmes enceintes et les adultes qui ont besoin d’un rappel contre le tétanos. Les femmes enceintes doivent se faire vacciner contre le dTap entre 27 et 32 ​​semaines pour se protéger et protéger leur bébé. Pour réduire la propagation, il est recommandé de se laver les mains, de se couvrir la bouche en toussant et d’éviter de partager des objets.

