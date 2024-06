« La coqueluche est incessante – nous n’avons pas dormi depuis des semaines »

Légende, Jayne Saywell et son fils Peter tentent de se remettre de l’infection

Auteur, Lisa Summers et Paul Ward

Rôle, BBC Ecosse Nouvelles

3 juin 2024 Mis à jour il y a 3 heures

Une mère qui a passé deux mois aux prises avec la coqueluche dans sa famille l’a décrite comme « implacable et épuisante ».

Jayne Saywell, de Portobello à Édimbourg, a eu peur lorsque son fils Tom, 16 ans, a commencé à avoir des quintes de toux en avril et cela s’est rapidement propagé à elle-même et à son plus jeune fils Peter.

« Le manque de sommeil est le pire parce que vous vous réveillez en toussant encore et encore », a déclaré Jayne.

« C’est implacable et tu es épuisé.

«Je pensais que c’était du Moyen Âge, je pensais que cela avait été éradiqué, je pensais que cela n’existait plus du tout. Cela a été un peu un choc. »

Légende, Pete, neuf ans, était le plus jeune membre de la famille à tousser

L’analyse des trois premiers mois de l’année a montré que la plupart des cas concernaient la tranche d’âge de 10 à 14 ans.

Les régions du conseil de santé du NHS Greater Glasgow et de Clyde, Lothian et Grampian ont enregistré le plus grand nombre de cas confirmés au premier trimestre 2024.

Également connue sous le nom de coqueluche ou de « toux de 100 jours », les experts affirment que l’infection est une maladie cyclique avec des pics observés tous les trois à cinq ans.

Seuls 73 cas ont été signalés en Écosse en 2023.

La dernière épidémie significative a vu 3 084 cas détectés sur une période de deux ans en 2012 et 2013.

Et les cas ont augmenté récemment au Royaume-Uni et en Europe.

L’Agence britannique de sécurité sanitaire a déclaré qu’une baisse constante du recours au vaccin et le très faible nombre d’infections observées pendant la pandémie de Covid étaient tous deux des facteurs de la récente augmentation des cas.

Jayne et sa famille avaient déjà été vaccinées contre la toux. L’infection a débuté en avril pendant les vacances scolaires de Pâques et a depuis été traitée avec des antibiotiques. Mais certains symptômes persistent.

Légende, Un graphique de Public Health Scotland montrant le nombre de rapports de laboratoire sur la coqueluche en Écosse par mois de 2012 à mars 2024.

Lorsque Peter, neuf ans, a commencé à tousser, il a été testé pour l’infection, mais le reste de la famille ne l’a pas été car on présumait qu’ils en étaient atteints. Cela suggère que le nombre réel de cas à travers le pays est probablement plus élevé.

Jayne a déclaré : « Allez chez le médecin généraliste si vous toussez et que vous ne pouvez pas arrêter de tousser, n’attendez pas le bruit « cri ».

« Cela s’est manifesté chez mon fils aîné, mais pas chez nous, donc il a fallu un certain temps pour réaliser de quoi il s’agissait. »

Peter a dit qu’il n’avait pas pu sortir avec des amis ni faire d’activités pendant des semaines.

« J’étais assis tout le temps, je ne pouvais vraiment rien faire », a-t-il déclaré.

Légende, On pense qu’une baisse constante du recours au vaccin et le très faible nombre d’infections pendant la pandémie de Covid ont été des facteurs de la récente augmentation des cas.

Le Dr Sam Ghebrehewet, responsable de l’immunisation et de la vaccination au PHS, a déclaré que les infections n’atteindraient probablement pas leur pic avant l’automne.

S’adressant à BBC Scotland News le mois dernier, il a déclaré : « La situation risque d’empirer.

« Les cycles que nous avons observés au cours des 10 dernières années commencent généralement au premier (trimestre) de l’année civile – janvier, février, mars.

« Cela va de plus en plus haut et cela ne culminera qu’au troisième trimestre, donc je pense qu’il y a un long chemin à parcourir d’après ce que nous comprenons des années précédentes. »

Qu’est-ce que la coqueluche ?

Les premiers signes ressemblent à un rhume, avec un nez qui coule et un mal de gorge.

Après environ une semaine, l’infection peut se transformer en quintes de toux qui durent quelques minutes et s’aggravent généralement la nuit.

Les jeunes bébés peuvent émettre un « cri » distinctif ou avoir des difficultés à respirer après une quinte de toux.

L’infection bactérienne se propage par la toux et les éternuements.

Les personnes de tous âges peuvent attraper la coqueluche, mais elle est plus grave chez les jeunes enfants et les bébés.

PHS encourage les femmes enceintes à s’assurer qu’elles sont vaccinées contre les infections.

Les nouveaux bébés ne peuvent pas être vaccinés avant l’âge d’au moins huit semaines.

Le Dr Ghebrehewet a déclaré : « La coqueluche se propage par des gouttelettes respiratoires, soit directement entre personnes, soit par des objets contaminés. Elle peut provoquer des maladies graves et la mort, en particulier chez les jeunes enfants non vaccinés. Les bébés de moins d’un an sont les plus à risque.

« La coqueluche peut être évitée grâce à la vaccination administrée aux nourrissons, aux jeunes enfants et aux femmes enceintes.

Légende, Molly Mulhearn et Holly McPhee ont toutes deux été vaccinées contre la coqueluche pendant la grossesse

Entre les cours sensoriels pour bébés au Toddle In, dans le sud de Glasgow, les nouvelles mamans discutent des défis de la parentalité, notamment des problèmes de santé affectant leurs enfants.

Molly Mulhearn et Holly McPhee ont toutes deux été vaccinées contre la coqueluche pendant la grossesse.

Holly a déclaré qu’elle voulait donner à son fils Patrick autant de protection que possible.

« Vous voulez vous protéger et vous voulez protéger le bébé que vous portez en même temps », a-t-elle déclaré.

« Ensuite, quand ils sont dans le monde, vous voulez leur donner autant de protection que possible. »

Les deux mamans estiment qu’il est important que les parents soient informés des risques d’infection chez les nouveau-nés et de la disponibilité des vaccins.

Molly a déclaré : « Cela peut être accablant – votre premier enfant – donc avoir autant d’informations et de temps pour les traiter fait une telle différence.

« Je pense que c’est agréable de venir aux cours avec d’autres mamans et de pouvoir parler à quelqu’un qui comprend parfaitement ce que vous vivez.