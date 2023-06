La coque pour un MacBook Air 15 pouces

L’emblématique d’Apple Macbook Air L’ordinateur portable n’est disponible qu’avec un écran de 13 pouces, pour l’instant.

Un flux constant de rumeurs indique qu’un nouveau MacBook Air 15 pouces fera ses débuts lors du prochain discours d’ouverture de la conférence WWDC d’Apple le 5 juin. Air rejoindra WatchOS 10, iOS 17, MacOS 15 et le casque de réalité mixte tant attendu d’Apple, et plus récemment tweeté qu’il s’attend à « plusieurs nouveaux Mac » lors de l’événement.

En plus de la rumeur de 15 pouces Air, cela pourrait signifier un bureau Mac Studio mis à jour, des mises à jour des modèles Air et Pro 13 pouces actuels, ou même le bureau Mac Pro promis depuis longtemps, qui est le seul ordinateur Intel restant d’Apple. .

Ce ne serait pas la première fois qu’Apple propose un MacBook Air dans une taille d’écran différente. De 2010 à 2016, la société a proposé un MacBook Air 11 pouces, que nous avons examiné plusieurs fois au cours de sa durée de vie de six ans.

Le MacBook Air 11 pouces.

En savoir plus: Meilleur MacBook pour 2023

Suite à cela, Apple a sorti le MacBook 12 pouces (moins le « Air »). Ce petit système a fini par être l’un de mes ordinateurs portables préférés de tous les temps, mais il a malheureusement également été abandonné.

De plus, le MacBook Pro 15 pouces de longue date d’Apple a disparu en 2019, remplacé par de nouvelles versions 14 pouces et 16 pouces, laissant Apple sans ordinateur portable 15 pouces, qui reste l’une des tailles d’écran les plus courantes pour les ordinateurs portables Windows.

Le MacBook 12 pouces. Sarah Tew / Crumpe

Tout au long de tout cela, le 13 pouces Air est resté un standard, bien que les dimensions exactes de l’écran aient légèrement changé entre le format 16:10 du M1 Air et le format 3:2 légèrement plus grand du nouveau M2 MacBook Air.

Mais il y a un excellent cas à faire pour une version 15 pouces du MacBook Air. Le MacBook Air 13 pouces reste mon choix par défaut en tant qu’ordinateur portable le plus universellement utile pour la plupart des gens. Mais un écran de 13 pouces, aussi bon soit-il, n’est pas nécessairement assez grand pour être votre ordinateur portable de tous les jours. Surtout si, comme moi, vous avez des yeux vieillissants, les écrans plus grands deviennent de plus en plus importants.

Le problème est que le MacBook Pro 14 pouces le moins cher coûte 1 999 $. Le MacBook Pro 16 pouces le moins cher coûte 2 499 $. C’est un grand saut par rapport au MacBook Air 13 pouces à 1 199 $.

Un MacBook Pro 15 pouces de 2018. Sarah Tew / Crumpe

L’idée de sauter dans un écran 15 pouces plus grand pour un MacBook Air, en utilisant la même puce M2 que l’Air 13 pouces, est séduisante, surtout si elle n’ajoute qu’une prime modeste au prix. Personnellement, je dirais qu’environ 1 300 $ à 1 400 $ serait un prix de départ raisonnable, si vous supposez qu’il aurait des spécifications similaires à celles du M2 Air de 13 pouces.

Regarde ça: Pourquoi Apple a besoin d’un MacBook Air 15 pouces 03:51

C’est loin d’être la première fois que nous en parlons. Une recherche rapide sur Google a révélé que j’avais écrit sur l’attrait potentiel d’un MacBook Air 15 pouces en 2012. Selon un sondage que nous avons réalisé en 2012, un Air 15 pouces était le gagnant parmi les lecteurs de CNET pour l’ordinateur portable le plus attendu. de 2012.

Nous étions clairement en train de sauter le pas à l’époque, mais à peine une décennie plus tard, il est peut-être enfin temps de donner au MacBook Air une option surdimensionnée.