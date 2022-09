La coque, la manette et le casque de la console PS5 sont désormais disponibles en camouflage

Sony publiera un nouvelle palette de couleurs PS5 en camouflage gris cet automne, selon un article de blog PlayStation mardi. La collection comprend des couvertures de console pour les versions disque et numérique uniquement du Playstation 5ainsi qu’un nouveau look pour le Contrôleur DualSense et Casque sans fil Pulse 3D.

La nouvelle palette de couleurs rejoint une gamme de couleurs unies — noir, rouge, rose, bleu et violet — déjà disponible pour les couvertures de console et les contrôleurs DualSense. Il s’agit également du tout nouveau design du casque sans fil Pulse 3D depuis que Sony a publié un version entièrement noire du casque en octobre dernier.

On ne sait pas combien vous coûtera le nouveau look, et Sony n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Les couvertures PS5 officielles de couleur unie coûtent 55 $. Un contrôleur DualSense bleu, rouge, rose ou violet assorti vous coûtera 75 $, soit seulement 5 $ de plus que les contrôleurs blancs et noirs standard. Les versions blanche et noire du casque Pulse 3D se vendent environ 100 $.

Les précommandes pour la collection de camouflage gris PS5 commencent le 15 septembre avec le lancement mondial des couvertures de contrôleur et de console le 14 octobre sur direct.playstation.com et chez les détaillants participants à partir du 28 octobre. Le casque camo Pulse 3D devrait arriver en décembre .