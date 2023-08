La coque iPhone jaune de Kendall Jenner : Boutique – Hollywood Life

Crédit d’image : James Gourley/Shutterstock

Une fois Kendall Jenner fait à peu près n’importe quoi, ça devient une tendance, même s’il s’agit de sa coque de téléphone ! En août, le mannequin a publié une série de selfies miroir sur Instagram, montrant non seulement sa fabuleuse tenue mais également sa coque d’iPhone jaune pastel. Bien que l’étui qu’elle utilise soit l’étui Silicone Pro d’Apple, nous avons découvert Coque iPhone Pro Max en silicone jaune d’Amazon comme la meilleure chose pour seulement 12 $ !

Tout le monde aime une petite touche de couleur ! Le jaune peut sembler n’être qu’une teinte estivale, mais cette teinte joyeuse peut être portée toute l’année. Même si vous portez du noir, comme Kendall, le simple fait d’avoir votre téléphone comme accessoire coloré (ce que la plupart des gens ont toujours entre les mains) peut rehausser votre look et le rendre plus amusant !

Cette coque iPhone d’Amazon est un matériau en caoutchouc de silicone liquide, ce qui le rend toujours doux et confortable dans vos mains lorsque vous le tenez. Nous sommes tous coupables de laisser tomber nos téléphones trop souvent, alors heureusement, la coque est également résistante aux rayures et possède une doublure intérieure en microfibre douce pour protéger l’arrière du téléphone.

Les étuis peuvent également être ennuyeux à nettoyer, mais avec cette trouvaille, il est plus facile que jamais d’essuyer toute poussière ou saleté avec laquelle votre téléphone entre en contact. Il ne vous reste plus qu’à passer un chiffon humide et il sera comme neuf ! De plus, si le jaune n’est pas votre couleur, ne vous inquiétez pas, vous avez le choix entre plus de 20 couleurs différentes.