La coque en béton / UA Lab (Urban Architectural Collaborative)

Description textuelle fournie par les architectes. Espace communautaire résidentiel – un dialogue de lieux avec une variété d’échelles et de volumes… L’espace communautaire développé pour l’habitat vertical est un espace social paisible et relaxant. Sa conception inclusive permet à l’utilisateur d’interagir et de s’impliquer dans les lieux conçus.

Sections

UA Lab a conçu l’espace communautaire résidentiel comme un « espace partagé » entre des familles de différentes cultures. Cet espace joue un rôle très important dans la cohésion des personnes de différentes valeurs ethniques et cultures. Un pavillon central est conçu pour abriter diverses activités communautaires. Le pavillon est conçu comme une seule coque en béton avec des volumes variés d’espaces interconnectés. Un simple assemblage de colonnes circulaires linéaires verticales et de dalles plates horizontales contribue à la création de cet espace dynamique.

Le volume du premier étage est conçu comme un bloc solide, en contraste avec celui du rez-de-chaussée. L’assemblage linéaire de colonnes circulaires façonne l’espace clos du volume du rez-de-chaussée. Les colonnes circulaires sont maintenues indépendantes. Elles définissent le volume du rez-de-chaussée, mais sans le définir. Le niveau du premier étage occupe les deux tiers de l’espace horizontal, laissant le tiers restant comme un volume à double hauteur.

Plan

Ce contraste entre la masse et le vide crée une dynamique intéressante de l’espace. Il accentue l’expérience individuelle de s’asseoir dans l’espace. Un revêtement de sol naturel avec une finition en béton apparent est utilisé pour le Pavillon. Nous n’avons volontairement utilisé aucune couleur pour la zone du Pavillon. Par conséquent, l’ensemble du Pavillon semble se fondre dans l’environnement. Ce ne sont que les verts de la canopée des arbres, des arbustes et de la pelouse que l’on perçoit en étant dans l’espace du Pavillon ou en se déplaçant autour de celui-ci. Une mosaïque bleue est utilisée pour la zone de la piscine. L’escalier est conçu comme un élément. La couleur est vive pour créer un contraste saisissant avec la finition en béton apparent de la façade du Pavillon.