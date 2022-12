La copine de longue date de Betty White se souvient des voyages de l’icône de la télévision dans le Montana, des hommes “beaux” et de son désir de sauver le monde

L’amie proche de Betty White, Patty Sullivan, parle des derniers jours de l’icône de la télévision et de leur amitié de plusieurs décennies.

Lors d’une récente interview avec Fox News Digital, Sullivan a parlé de son nouveau livre, “Betty White’s Pearls of Wisdom: Life Lessons from a Beloved American Treasure”, qui donne aux fans un regard intime sur la vie de White lorsque les caméras ne tournaient pas. Il raconte l’histoire de la façon dont White a rencontré les Sullivans, les personnes qui allaient devenir sa famille choisie, aux côtés de l’actrice tout au long de ses derniers jours.

“J’espère que Betty aimera ce que j’ai écrit sur elle”, a déclaré Patty. “Elle ne savait pas que je faisais ça, et je n’avais pas prévu que ce soit entre les couvertures rigides, mais j’espère que cela marquera la première année de son décès en gardant son héritage vivant, sa belle force, son beau cadeau à toute la vie. J’espère que c’est ce qui va se passer dans les deux prochaines semaines.”

Sullivan a rencontré White et son mari Allen Ludden à la fin des années 1960 lorsque les deux se produisaient à Cape Cod, tandis que le mari de Sullivan, Tom Sullivan, commençait sa carrière musicale en se produisant dans un restaurant local. White et Ludden viendraient au restaurant après leurs performances et “sont instantanément tombés amoureux” des performances de Tom.

LES CITATIONS LES PLUS DRÔLES DE BETTY WHITE ET LES MEILLEURES LEÇONS DE VIE ALORS QUE LES FANS SE SOUVIENNENT DE SON 100E ANNIVERSAIRE

“Alan était un fan de talent, et il a juste pris mon mari sous son aile”, a déclaré Sullivan. “Soudain, une semaine après le début de leur performance, nous étions tous assis ensemble à leur table, et mon mari Tom, connecté avec Betty et Allen si immédiatement, c’était comme s’ils se connaissaient toute leur vie. Alan et Betty sont devenus très, très intéressé à promouvoir la carrière de mon mari, qui est devenue assez spéciale très rapidement en raison de leur perspicacité et de leur autre passion pour les nouveaux talents.”

Au cours des premières années de leur amitié, Sullivan a déclaré: “J’ai laissé mon mari parler tout seul”, parce que “j’étais tellement émerveillé que je pouvais à peine lui parler”. Ce n’est que lorsque les deux ont passé Noël ensemble dans le Montana que Sullivan dit que sa “relation plus profonde avec Betty” a commencé.

“J’espère que cela marquera la première année de son décès en gardant son héritage vivant, sa belle force, son beau cadeau à toute la vie.” —Patty Sullivan

L’une des perles de sagesse que White lui a enseignées au cours de ce voyage est “la perle du silence”. Elle a rappelé que White encourageait tout le monde à vivre le moment présent et à apprécier toutes les bénédictions qui les entouraient.

“Elle voulait que je choisisse ses vêtements et que je l’aide à s’habiller, ce qui était tellement amusant pour moi. Mais alors que je la voyais avec notre groupe d’amis et que je déclarais en quelque sorte que nous devions nous arrêter et reconnaître le moment où nous étions, le beauté de l’endroit où nous étions, ce qui était extraordinaire. Et cela nous a tous arrêtés”, a-t-elle expliqué. “Je pense que c’est en fait l’une des premières perles auxquelles je pense à chaque Noël, parce que celle-ci était un Noël sauvage qui l’a rapprochée de moi pour la première fois.”

Le livre évoque également les derniers jours de White avec la famille Sullivan à ses côtés, documentant comment Sullivan, son mari et ses enfants se sentaient alors qu’ils « répandaient ses cendres ». Elle a expliqué que White n’avait jamais laissé sa condition la déprimer et était restée forte à travers tout.

“Elle a été une lumière pour les derniers instants de sa vie publique. Je savais ce qu’elle ressentait physiquement. Je savais qu’elle avait du mal à se déplacer physiquement. Et comme je le dis dans le livre, elle n’a jamais autorisé un fauteuil roulant. Elle ne s’est jamais assise dedans”, a déclaré Sullivan. “Elle avait une marchette vers la fin, mais elle avait toujours un beau jeune homme pour l’escorter partout.”

Regarder White à 97 ans a rappelé à Sullivan “de rester une lumière, de rester impliqué, d’appartenir aux personnes qui vous sont chères et tout ça”. “Ne lâchez rien”, a-t-elle noté.

Sullivan a déclaré à Fox News Digital que l’une de leurs activités préférées à faire ensemble était de jouer au Scrabble, et ils ont poursuivi cette tradition jusqu’aux derniers jours de White.

BETTY WHITE ET ALLEN LUDDEN : UN REGARD SUR LEUR ROMANCE

“Nous avons joué beaucoup au Scrabble ensemble, mais dans les dernières étapes, les mots ne se sont pas rapprochés pour elle, et je me suis dit:” Non, nous allons juste sortir les mots de trois lettres et être respectueux de elle », a déclaré Sullivan. “Mais c’était une profonde tristesse. Je ne voulais pas que son cerveau extraordinaire soit moins qu’il ne l’était. Il y a donc des moments très, très tendres dans cette période de transition.”

Sullivan a qualifié ses derniers jours avec White de “jours tristes” et qu’elle ressent “beaucoup d’émotion”, surtout avec les vacances qui approchent et que c’est le premier anniversaire de son décès.

“C’était comme le troisième Thanksgiving à cause du COVID qu’elle n’était pas assise à notre table. Et donc je pense que … ces derniers chapitres sont assez délicats, mais il s’agit de la fin de vie de quelqu’un”, a expliqué Sullivan. “J’espère que pour les lecteurs qui ont vécu cela aussi, ils seront touchés par le voyage que j’ai partagé avec Betty, et les perles de sagesse, et l’amour et le respect profonds pour quelqu’un que j’adore [in] en quelque sorte dans ma propre écriture poétique, et j’espère que ce sera une chose universelle.”

Le livre a commencé comme le journal personnel de Sullivan, qu’elle a commencé parce qu’elle “voulait vraiment se souvenir de tant de beaux moments qui [she and her] famille partagée avec Betty.”

“Je voulais la capsuler non seulement sur son visage et ses observations, ses yeux, tout cela, mais l’expérience elle-même”, a déclaré Sullivan, ajoutant que son entourage l’encourageait à en faire un livre. Elle a qualifié le processus de “véritable travail d’amour” pour lequel elle se sent “très spéciale”.

Sullivan espère que les lecteurs apprendront à quel point White se souciait du monde, de tous ses habitants et de la santé de la planète en général. Elle a expliqué que White “ne s’est jamais impliquée dans la politique, mais son amour pour cette planète et son respect pour elle étaient si larges et si profonds en elle”, citant le moment où un White joyeux a pu voir “un bébé loutre de mer perdu” être ” présentée à une mère porteuse” à l’aquarium de Monterey.

“Elle pouvait voir les loutres de sa fenêtre devant [her] maison et de voir la perte de population au fil du temps, cela l’a vraiment dérangée », a expliqué Sullivan. « Alors, quand elle a mis de l’argent, des efforts, du temps et de l’inquiétude pour sauver la loutre de mer, c’était énorme. Et j’ai eu ce moment avec elle – de voir sur son visage : “Oh, mon Dieu, regarde ce que j’ai pu aider les autres à réaliser”, se souvient Sullivan.

“Je pense que c’est une vue d’ensemble. Nous la voyons toujours faire la promotion, prendre soin de vos animaux, leur parler, ils vous parleront un peu, mais pour réaliser l’énorme quantité de travail qu’elle faisait”, a déclaré Sullivan. “C’était d’ailleurs son premier amour. Le show-business lui a donné le privilège de soutenir et [fund it].”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Alors que sa première passion était de redonner au monde, Sullivan dit que White “a adoré jouer dès le départ” et que “chaque rôle pour lequel elle est montée était significatif pour elle”. Bien sûr, “Golden Girls” a résisté à l’épreuve du temps, quelque chose que Sullivan dit que White a toujours su arriver.

“Lorsque ces rediffusions ont lieu tous les soirs de la semaine, j’ai des petits-enfants de mes amis qui disent : ‘J’aime Betty White, je veux qu’elle soit ma grand-mère.’ Et ce spectacle est intemporel”, a-t-elle déclaré. “Vous pensez aux autres choses qu’elle a faites, les moments délicieux avec les spectacles de David E. Kelley et […] sa merveilleuse publicité Snickers quand elle tombe dans la boue, et elle a quelques mots à dire. Je veux dire, elle était incroyable. Elle en a aimé chaque minute.”

Étant donné que le mari de Sullivan était également dans le show business, elle explique que cela a créé un lien spécial entre eux, notant “ils se comprenaient” et “elle partagerait tellement de choses avec cet homme”.

En ce qui concerne la façon dont elle espère que les fans se souviendront de White, Sullivan explique qu’elle espère qu’ils apprendront l’importance de l’authenticité, “apprendront qu’ils ont leurs propres forces” et qu’en vivant comme White, “il y a beaucoup pour tout le monde de [the] début, milieu et fin de nos vies.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Il y avait une raison pour laquelle elle était une donatrice unique pour cette planète, et j’espère donc que les gens repartiront avec à quel point elle était bien plus que ce que je pensais des” Golden Girls “, et il y a une raison pour laquelle elle était très attachée à ses valeurs “, a déclaré Sullivan. “Cette génération de la Seconde Guerre mondiale, cette plus grande génération, avait juste une certaine résilience et force que Betty avait certainement. Alors que nous obtenons le rire du souffle qui s’effondre et tous ces merveilleux clips qui sont sur YouTube pour en profiter, il y a une essence à son sujet qui soulignait tout ce qu’elle était.”