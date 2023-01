La copine de Lisa Marie Presley, Sarah Ferguson, pense que la défunte star est décédée d’un cœur brisé: “Elle est avec Ben maintenant”

La copine de Lisa Marie Presley, Sarah Ferguson, pense que le seul enfant d’Elvis Presley est peut-être mort d’un cœur brisé.

L’auteur-compositeur-interprète est décédé le 12 janvier, quelques heures après avoir été hospitalisé pour une urgence médicale. Elle avait 54 ans.

“Je pense qu’elle est avec Ben maintenant”, a déclaré la duchesse d’York à Page Six samedi, faisant référence à Benjamin Keough.

Le fils unique de la matriarche s’est suicidé en 2020. Il avait 27 ans.

La famille royale britannique est arrivée du Royaume-Uni au Tennessee avant le service commémoratif de Presley à Graceland dimanche. L’ex-femme du prince Andrew a déclaré au point de vente qu’elle était là pour réconforter les trois enfants survivants de Presley: les filles Riley Keough et les jumeaux Finley et Harper Lockwood.

LISA MARIE PRESLEY HONORÉE À GRACELAND EN PUBLIC MEMORIAL

“Je pense que nous devons nous assurer que Finely, Riley et Harper sont pleinement soutenus à l’avenir”, a déclaré la mère de deux enfants de 63 ans. “Elle était si fière d’eux, si fière. Elle avait l’habitude de m’écrire en disant : ‘Oui, je suis vraiment ravie de voir à quel point mes enfants sont merveilleux en ce moment.'”

Ferguson s’est également souvenu de la mère de Presley, Priscilla Presley.

“De plus, nous devons nous occuper de Priscilla maintenant, n’est-ce pas ?” dit-elle.

Selon le DailyMail britannique, Ferguson et Presley se sont rencontrés en 2009. Le point de vente a noté que Presley avait assisté à la fête du 50e anniversaire de Ferguson à Londres la même année.

Dimanche, Ferguson a pris la parole lors du service commémoratif de Presley à Graceland.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Je me tiens ici avec un grand honneur parce que nous nous appelions” poule mouillée “”, a déclaré Ferguson.

“… Sissy, c’est pour toi avec affection,” dit-elle. “Ma défunte belle-mère [Queen Elizabeth II] avait l’habitude de dire que rien [that] peut dire peut commencer à enlever l’angoisse et la douleur de ces moments parce que le chagrin est le prix que nous payons pour l’amour. Et comme elle avait raison.”

“Nous considérons Priscilla comme la mère de Lisa Marie, nous regardons Lisa Marie et disons:” Vous avez perdu un fils “”, a poursuivi Ferguson. “Les mères qui perdent des enfants – il n’y a pas de mots pour ça. Donc, aujourd’hui, nous parlons d’action. L’action est la façon dont nous pouvons aller de l’avant, nous pouvons allumer la flamme. Alors pour Riley, pour Harper et Finley et toute la famille, nous marchons en avant pour vous soutenir. Nous sommes tous avec vous. Si vous tendez simplement la main, nous serons là. Je serai certainement là.

Ferguson a ensuite lu un poème de George Frost, le fils du journaliste de télévision britannique David Frost, qu’il a écrit pour son père.

“J’ai eu ma vie et j’ai apprécié chaque seconde. Mais dans l’état actuel des choses, une autre vie m’a fait signe”, a-t-elle lu. “Il est important de savoir que je ne suis pas parti. Et j’espère que, sur vous tous, ma lumière a brillé. Restez au soleil, ne vous reposez jamais à l’ombre. Ne maudissez pas mon absence, car cette lumière vous échappera . Je vis dans les sourires, la lune, les étoiles et le ciel. Et je ressens une fierté éternelle alors que je vous regarde tous voler. Et pour mes enfants chéris qui se demandent quoi faire. Passez un moment merveilleux, comme je le ferai, à vivre à travers vous .”

RILEY KEOUGH, LA FILLE DE LISA MARIE PRESLEY, A ACCUEILLI EN SECRET UNE PETITE FILLE

Ferguson était l’un des nombreux à se souvenir de la défunte star après sa mort. Elle s’est rendue sur les réseaux sociaux et a partagé une photo sincère des deux femmes enlacées.

“Je te dis bonjour tous les jours et je t’aime ma poule mouillée et je continuerai à te dire bonjour tous les jours”, a déclaré Ferguson en légende du message. “Tu étais ma poule mouillée, une mère incroyable pour Ben, Riley, Harper et Finley et une fille superbement aimante pour Priscilla. Tu es mon amie dévouée depuis de nombreuses années et je suis là pour que ta famille les soutienne et les aime.”

“Je suis profondément attristé ma poule mouillée, tu es dans mon cœur”, a ajouté Ferguson.

Ferguson avait précédemment partagé la même photo pour soutenir son amie après le décès de Benjamin.

“Vous êtes resté avec moi dans mon moment le plus sombre et je suis ici dans le vôtre”, Ferguson a légendé ce message. “Je t’aime ma soeur Lisa Marie .. où que je sois avec toi, en toute constance.”

LA VIE DE LISA MARIE PRESLEY GRANDIR AVEC ELVIS ET PRISCILLA DANS SES PROPRES MOTS

“Chères Lisa Marie, Finley, Harper et Riley”, a-t-elle poursuivi. “Tu as une famille ici et j’aime ma poule mouillée .. je t’aime dans ton cœur et je n’arrêterai jamais d’aimer ma poule mouillée.”

Lisa Marie est enterrée à Graceland à côté de son fils.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez des pensées suicidaires, veuillez contacter la National Suicide Prevention Lifeline au 1-800-273-TALK (8255).

L’Associated Press a contribué à ce rapport.