La copine de Hrithik Roshan, Saba Azad, lui écrit une note d’amour pour avoir rendu son anniversaire spécial ; partage une vidéo de leurs moments spéciaux [Watch]

Hrithik Roshan fait en sorte que sa petite amie, l’actrice Saba Azad arrive à fêter son anniversaire de la manière la plus spéciale. Il semble que le Combattant star n’a rien ménagé pour le rendre spécial pour le Fusée Garçons actrice. Saba a fêté son anniversaire le 1er novembre. L’actrice a pris son compte sur les réseaux sociaux et a partagé un message très chaleureux et flou pour son beau. Elle a écrit un amour pas avec un montage vidéo de leurs photos qui incluent leurs moments spéciaux ensemble. Saba a remercié Hrithik d’avoir rendu son anniversaire encore plus spécial.

Saba Azad écrit une note sincère pour Hrithik Roshan

Hrithik Roshan et Saba Azad ont officialisé leur relation lors de la fête d’anniversaire de Karan Johar cette année. Ils ont maintenant fait la une des journaux pour leurs rendez-vous dans la ville. Après avoir rendu leur relation publique, Hrithik et Saba n’ont jamais renoncé à leur PDA. Et la dernière publication Instagram de Saba Azad, remerciant Hrithik d’avoir rendu son anniversaire spécial, est pleine de moments PDA.

Dans son article, Saba a expliqué qu’elle faisait toujours des choses banales lors de ses anniversaires. Elle a ajouté qu’elle aimait aussi les bonnes fêtes, mais il y a quelque chose qu’elle chérit le plus. Saba a déclaré qu’elle aimait passer son temps à apprendre quelque chose de nouveau, à manger de la bonne nourriture et à passer du temps avec les gens qu’elle aimait. Le message qu’elle a posté est d’elle et Hrithik en train de manger, de danser et de passer du temps seuls. Le message de Saba devient viral dans Entertainment News en ce moment.

Découvrez la publication Instagram de Saba Azad pour Hrithik Roshan ici :