La copine de Betty White, Vicki Lawrence, se souvient que l’icône de la télévision était considérée comme un “compliment”: “Tu n’es pas offensé par ça?”

L’amie de Betty White et ancienne co-vedette, Vicki Lawrence, rend hommage à la légende de la télévision près d’un an après sa mort.

Lawrence a écrit un essai se souvenant de tous les bons moments qu’elle a passés avec White sur le tournage de “Mama’s Family” et de ce qui rendait l’actrice si spéciale. Surtout, Lawrence a expliqué à quel point son amie lui manquait, combien elle avait appris d’elle pendant leur temps ensemble et à quel point elle souhaitait être toujours là.

“Pouvoir décrocher le téléphone et parler me manque. Je vieillis aussi, et personne ne vous dit à quel point cette moitié de votre vie est compliquée”, a écrit Lawrence dans un essai pour le magazine People. “Mon garçon, est-ce que je te poserais beaucoup de questions. J’avais toujours l’habitude de dire:” J’espère que je deviendrai Betty White. Je me sens tellement chanceux de t’avoir connu.”

L’actrice de “Cool Kids” a également évoqué le sens de l’humour de White, se souvenant à quel point elle “aimait les blagues de débauche et ringardes” et l’adjectif surprenant qu’elle trouvait être un compliment.

LE PAL DE LONGUE DATE DE BETTY WHITE SE SOUVIENT DES VOYAGES AU MONTANA DE L'ICÔNE DE LA TÉLÉVISION, DES HOMMES "BELLES" ET DE SON DÉSIR DE SAUVER LE MONDE

“Après que vous ayez été décrit comme” un grand large “, quelqu’un a demandé:” N’êtes-vous pas offensé par cela? Tu as dit: “Oh, chérie, c’est un si beau compliment! Nous avons atteint un âge où nous en avons assez vu et fait, et nous avons le droit d’être de grandes nanas”, se souvient Lawrence. “Audacieuses, torrides, faites le tour du pâté de maisons tant de fois que vous êtes des gonzesses étourdies.”

Lawrence et White ont joué ensemble dans “Mama’s Family” pendant une courte période en 1983, et tandis que White a quitté la série après seulement 16 épisodes, l’amitié entre les deux femmes a continué de croître.

C’est pendant son passage dans “Mama’s House” que White a obtenu le scénario de “The Golden Girls”, dans lequel elle a joué ce qui allait devenir son personnage le plus connu, Rose Nylund. Selon Lawrence, White avait le sentiment, basé sur le scénario, que la série serait un énorme succès.

“Quand nous faisions ‘Mama’s Family’, tu m’as parlé d’un nouveau pilote – ‘Je pense que ce sera celui-là’, as-tu dit – et je t’ai perdu contre ‘The Golden Girls'”, a écrit Lawrence. « Waouh, ça a été celui. Tant de jeunes y sont encore dévoués.”

Lawrence a également raconté l’histoire de la fois où White l’a aidée à sauver son chat après que l’animal a été heurté par un vélo, et elle a pensé qu’elle devrait le poser.

“Sophie s’est fait renverser par l’un des enfants du quartier à vélo, ses deux pattes avant étaient cassées et elle ressemblait à un petit Frankenstein avec des attelles”, se souvient Lawrence. “Les enfants étaient dévastés. Mon mari, Al [Schultz]a dit: ‘Va te servir un verre de vin et appelle Betty.'”

Lawrence se souvenait que White lui avait dit: “Tu ne vas pas la rabaisser. Emmène-la chez mon chirurgien orthopédiste.” Après cet appel téléphonique, Lawrence a dit qu’elle avait “saisi la carte de crédit d’Al”.

“Après avoir acheté un chien dans la vitrine d’une animalerie, vous m’avez donné une conférence sur les chiens de sauvetage qui avaient besoin d’amour”, a poursuivi Lawrence à propos de White. « À quoi pensais-je ? Je veux que tu saches que chaque chien depuis lors a été un sauvetage. Nous avons maintenant deux cabots fous.

L’amour de White pour les animaux est bien connu parmi ses fans, et c’est quelque chose qu’ils ont décidé d’honorer lorsqu’elle est décédée l’année dernière le soir du Nouvel An. Certains fans ont créé “The Betty White Challenge”, qui a mis les autres au défi de donner tout ce qu’ils pouvaient à divers organismes de bienfaisance au profit des animaux à l’occasion de ce qui aurait été le 100e anniversaire de White en janvier de cette année.

Certaines des organisations caritatives avec lesquelles White s’est associée tout au long de sa vie comprenaient la Greater Los Angeles Zoo Association, American Humane, Guide Dogs for the Blind, Endangered Wolf Center et BraveHearts Therapeutic Riding and Educational Center.