Il y a eu une mauvaise surprise pour Gremio lors du tour de qualification de la Copa Libertadores, la Ligue des champions d’Amérique du Sud.

Les géants brésiliens ont remporté le trophée en 2017. Ils étaient demi-finalistes en 2018 et 2019 et ont atteint les quarts de finale de l’année dernière. Ce sont sans aucun doute des poids lourds de Libertadores.

Mais ils ont perdu à domicile et à l’extérieur contre le petit Independiente del Valle de l’Équateur – un résultat d’autant plus remarquable que le match «à l’extérieur» de Gremio s’est déroulé sur un terrain neutre. Les deux équipes se sont rencontrées pour la première fois au Paraguay après que les autorités sanitaires équatoriennes ont refusé de laisser le match se dérouler à Quito. Independiente del Valle n’avait donc pas l’avantage incontestable de l’altitude de Quito. Peu importe. Ils étaient clairement la meilleure équipe dans deux matches passionnants et les ont tous deux gagnés 2-1.

Lorsque la phase de groupes de la compétition débutera cette semaine, Gremio ne sera pas présent.

Malgré leur petite taille, Independiente del Valle n’est pas en reste. C’est un club dédié au développement des jeunes talents, et leur modèle s’est révélé extrêmement efficace ces dernières années. Ils ont été battus finalistes aux Libertadores en 2016 et ont remporté la Copa Sudamericana, l’équivalent de la Ligue Europa, trois ans plus tard. Mais ils sont sans aucun doute une équipe beaucoup plus petite que Gremio, fonctionnant avec un budget beaucoup plus petit. Et pourtant, ils ont gagné. L’essence du sport peut être célébrée dans les Libertadores d’une manière que les gros poissons du gibier européen semblent désireux d’abolir.

Sur les 32 clubs entrés dans la phase de groupes des Libertadores, 15 ont déjà remporté le titre. Il y a au moins un ancien champion dans les huit groupes, et quelques groupes contiennent même trois anciens vainqueurs. Le bassin de challengers potentiels est bien plus important de ce côté de l’Atlantique. Ceux qui sont déçus des développements actuels en Europe feraient bien de passer plus de temps à suivre la Copa Libertadores.

Cela étant dit, il ne fait aucun doute que la première compétition de coupe d’Amérique du Sud est devenue plus prévisible ces dernières années. La campagne 2017 est un marqueur clair. Jusque-là, l’action était concentrée dans les premiers mois de l’année. À partir de 2017, la concurrence a grondé de fin janvier à fin novembre – avec des ajustements apportés cette année et qui durent pour les effets de la pandémie de coronavirus. Le délai plus long a clairement profité aux clubs les plus riches. La finale de 2016 a opposé une équipe colombienne à un adversaire équatorien. Depuis lors, cependant, le Brésil et l’Argentine ont exercé une domination totale.

Les deux derniers champions venaient du Brésil. Dans leurs styles contrastés, Flamengo, vainqueur de 2019, et Palmeiras, titulaire actuel, semblent à nouveau forts, bien que les deux aient des problèmes à résoudre. Flamengo a de merveilleuses options d’attaque, mais n’a jusqu’à présent pas été en mesure de remplacer le défenseur central Pablo Mari, qui a été vendu à Arsenal. Ils peuvent être vulnérables à la contre-attaque. Les Palmeiras ont un modèle à faible risque, toutes les défenses profondes et les pauses rapides. Ils devront sûrement ajouter à leur répertoire offensif s’ils veulent conserver leur titre.

Les finalistes battus de l’année dernière, Santos, ont une équipe jeune et attrayante, mais il est peut-être trop demander de s’attendre à ce qu’ils répètent les héros de 2020. Sao Paulo, sous la direction du nouvel entraîneur argentin Hernan Crespo, a cette fois été dessiné dans ce qui ressemble à un groupe facile. et avoir le temps de prendre de l’élan. L’Atletico Mineiro a réembauché Cuca, qui les a entraînés au titre il y a huit ans, et a investi dans une équipe intéressante.

Gremio a peut-être chuté en qualifications, mais 15 anciens champions ont réservé leur place dans ce qui sera une phase de groupes ultra-compétitive de la Copa Libertadores. Liamara Polli / Getty Images

Internacional a embauché Miguel Angel Ramirez, l’Espagnol qui a si bien fait avec Independiente del Valle, et devrait être une montre fascinante. Fluminense ne semble pas faire partie des favoris, mais la beauté des Libertadores est qu’il y a toujours place pour une surprise.

Il n’est pas surprenant, cependant, que le défi de l’Argentine soit dirigé par River Plate et Boca Juniors. River est toujours entraîné par Marcelo Gallardo, qui construit et reconstruit des côtés attrayants encore et encore. Il tente actuellement de remplacer le meneur de jeu Nacho Fernandez, qui s’est rendu au Brésil pour rejoindre l’Atletico Mineiro. En championnat, River a mélangé des démonstrations offensives extravagantes avec de nombreuses occasions où ils ont eu du mal à marquer le premier but. Boca a été encore plus mélangé. Début mars, ils ont eu un match où tout a cliqué et a remporté une victoire extraordinaire de 7-1 contre Velez Sarsfield. Les blessures et la perte de forme les ont empêchés de retrouver le mélange, et l’entraîneur Miguel Angel Russo a été sous pression.

Velez sera intéressant, plein d’attaquants prometteurs mais ouvertement alarmant à l’arrière. Little Defensa y Justicia a fait d’énormes progrès ces dernières années. Ils sont champions en titre de la Sudamericana, et la semaine dernière, ils ont battu Palmeiras à juste titre pour remporter la Supercopa. Ils pressent bien et bougent le ballon intelligemment, mais il est difficile de les voir avoir la force en profondeur d’aller jusqu’au bout. Et il est peu probable que les autres équipes d’Argentine, Racing et Argentinos Juniors, se lancent un défi.

Donc, si le monopole Brésil-Argentine doit être brisé, d’où pourrait venir la menace?

L’Équateur a enregistré de solides performances ces dernières années. Outre Independiente del Valle, la Liga de Quito (LDU) est de sérieux prétendants qui ont failli éliminer Santos l’année dernière. Une répétition du titre 2008 est peut-être trop attendue, mais ils entrent dans la compétition avec optimisme, tout comme Barcelone de Guayaquil.

Les Paraguayens frappent si souvent au-dessus de leur poids, et les deux grands traditionnels, Olimpia et Cerro Porteno, sont tous deux de retour dans la chasse cette fois. Le Paraguay, cependant, a perdu ses deux équipes lors du tour de qualification – contrairement à la Colombie, le seul pays à ne pas avoir éliminé une seule équipe. Depuis 2016, la performance colombienne dans la compétition est très mauvaise. Mais cela pourrait changer cette année. L’Atletico Nacional a l’air très fort et bien entraîné par Alexandre Guimaraes. L’Amérique de Cali voudra également s’appuyer sur la promesse qu’elle a manifestée l’année dernière.

La championne chilienne Universidad Catolica, désormais dirigée par Gus Poyet, sera une montre intéressante, et le Nacional d’Uruguay devrait être compétitif. Et adossé à l’altitude extrême de La Paz, le plus fort de la Bolivie peut en déranger quelques-uns en cours de route. Le Sporting Cristal espère améliorer le triste record récent des équipes péruviennes, tandis que le Deportivo Tachira et le Deportivo La Guaira du Venezuela se cramponnent à l’espoir qu’il s’agit de la Copa Libertadores, où les rêves peuvent encore se réaliser.