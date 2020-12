Les trois dernières finales de la Copa Libertadores ont été exclusivement disputées par des clubs brésiliens et argentins. Manuel Velasquez / Getty Images

Avec seulement six pays fournissant les 16 équipes en phase à élimination directe de la Ligue des champions, beaucoup en Europe sont préoccupés par une concentration excessive. Pensez donc à l’Amérique du Sud, où la compétition équivalente, la Copa Libertadores, est sur le point de définir ses demi-finalistes. Il y a de fortes chances que tous les quatre viennent du Brésil et d’Argentine – pour la troisième année consécutive.

Pour l’une des demi-finales, aucun doute ne subsiste. Le vainqueur du match 100% brésilien entre Santos et Gremio (1-1 après le match aller) affrontera celui qui sortira de l’affaire entièrement argentine entre Boca Juniors et Racing – où les équipes ne se sont pas encore rencontrées, comme le programme de Boca a été renvoyé une semaine après la mort de Diego Maradona.

Les espoirs de Feint restent dans l’autre moitié du tirage. Libertad du Paraguay a fait mieux que prévu la semaine dernière contre Palmeiras du Brésil, et méritait probablement mieux qu’un match nul 1-1, mais ils doivent maintenant se rendre à Sao Paulo à la recherche d’une victoire ou d’un match nul contre une équipe qui est passée à 5. -0 triomphe lors de ses trois derniers matchs à domicile dans la compétition. Nacional de l’Uruguay part d’une position encore pire. La semaine dernière, ils se sont inclinés 2-0 à l’extérieur face aux géants argentins River Plate. Nacional est une équipe construite pour défendre, ils n’ont réussi que neuf buts dans les neuf matches qu’ils ont disputés et n’ont pas réussi à atteindre la cible dans aucun des trois derniers. Maintenant, ils doivent marquer au moins deux fois pour forcer les pénalités, et un but à l’extérieur de River compliquerait encore plus leur tâche.

L’argent intelligent, alors, est sur quatre derniers tirés exclusivement du Brésil et de l’Argentine.

Cela peut apparaître comme l’ordre naturel des choses – après tout, les deux grands sont des rues en avance sur le reste du continent – mais il n’en a pas toujours été ainsi. Depuis 2000, lorsque la compétition a commencé son format de 32 équipes, un duopole Brésil-Argentine ne s’était jamais produit jusqu’à il y a deux ans. Pas plus tard qu’en 2014, les futurs champions d’Argentine San Lorenzo étaient seuls en demi-finale avec des rivaux de la Bolivie, du Paraguay et de l’Uruguay.

Alors pourquoi ce changement?

Il semble clair que la date clé était 2017. Jusque-là, le tournoi était serré dans la première moitié de l’année, alors que les dernières éditions ont duré tout au long de l’année civile – et cette saison, en raison de la pandémie de coronavirus, jusqu’à à la fin janvier. Plus le format est long, plus les chances de succès sont grandes pour les clubs les plus riches, qui peuvent renforcer leurs effectifs au cours de la compétition.

La dernière édition des Libertadores disputée au premier semestre était 2016, qui s’est conclue par une finale entre des équipes colombiennes et équatoriennes. Depuis lors, Barcelone de l’Équateur en 2017 est le seul club extérieur aux deux grands à avoir atteint les demi-finales.

Le football colombien, qui devrait être un concurrent majeur, semble avoir décliné de manière alarmante depuis le titre de l’Atletico Nacional il y a quatre ans. Et lorsque le format a changé, les clubs mexicains n’ont pas pu continuer leur participation, ce qui a privé la compétition de certains poids lourds. Certes, ces dernières années, les Mexicains n’avaient pas fait aussi bien, mais ils avaient fourni trois finalistes et six demi-finalistes entre 2000 et 2015, et leur absence a sans aucun doute facilité les choses pour les Brésiliens et les Argentins.

Mais il semble également y avoir eu un changement dans les deux grands. A ce stade, il est tout à fait possible d’imaginer un dernier quatre de Gremio contre Boca, River contre Palmeiras. Dans ce cas, Gremio et River disputeront leur quatrième demi-finale consécutive, Boca leur troisième et Palmeiras leur deuxième en trois ans.

Avant, il y avait plus de rotation, principalement parce que le football sud-américain est une industrie d’exportation, et le prix du succès est que les meilleurs joueurs sont placés dans la vitrine et vendus rapidement, ce qui rend difficile le maintien de la cohérence. Cela n’a pas changé, mais Gremio et River Plate ont trouvé une excellente stratégie pour faire face à la situation. Ils ont une continuité rare. Renato Portaluppi entraîne Gremio depuis plus de quatre ans, Marcelo Gallardo est en charge de River depuis six ans et demi. C’est presque du jamais vu dans le football sud-américain. Il assure la stabilité dans une atmosphère de changement. Les deux clubs disposent d’excellentes structures de développement des jeunes, préparant et nourrissant les jeunes pour remplacer ceux qui partent.

Les tendances de l’autre côté de l’Atlantique ont certainement aussi eu une influence. Les grands clubs européens semblent maintenant plus intéressés à recruter des adolescents prometteurs que les stars établies du jeu de club sud-américain, ce qui a contribué à la continuité.

Et puis il y a de l’argent. Des différentiels s’ouvrent en Amérique du Sud; les clubs qui sont bien gérés, qui ont des sponsors riches et qui réussissent bien dans la distribution de l’argent de la télévision se sont séparés du reste et se rendent présents dans les phases finales des Libertadores année après année.

Cela contient une vérité inquiétante pour le jeu sud-américain. La Ligue des champions européenne est une compétition d’une qualité incontestable, où il y a un prix à payer pour l’accumulation des meilleurs joueurs du monde dans une poignée de clubs. Le revers de la qualité est la prévisibilité. La Copa Libertadores ne peut pas espérer égaler la Ligue des champions pour la qualité, mais, avec les mêmes équipes qui se battent, cela commence à paraître tout aussi prévisible.