La CONMEBOL a organisé vendredi le tirage au sort de la phase de groupes de la Copa Libertadores. Nathalia Aguilar – Piscine / Getty Images

Le tirage au sort de la Copa Libertadores de cette année a fait naître la perspective de matchs merveilleux. Sur le terrain de 32, au moins 14 équipes ont déjà remporté le plus gros prix du football de clubs sud-américain, et ce nombre pourrait grimper à 16, en fonction du résultat du tour de qualification.

Chacun des huit groupes a un ancien champion en son sein. Peut-être que le groupe le plus attrayant a trois – Flamengo, vainqueur de 2019, du Brésil; LDU Quito, toujours dangereux avec l’avantage de l’altitude de la capitale équatorienne; et le jeune et séduisant Velez Sarsfield de l’Argentine – plus l’Union La Calera du Chili, qui a laissé une impression si positive lors de la Copa Sudamericana de l’année dernière, l’équivalent de la Ligue Europa du continent.

Il y a la perspective d’un football passionnant dans les prochains mois; vrai, sans la qualité de la Ligue des champions de l’autre côté de l’Atlantique, mais avec une dose supplémentaire d’imprévisibilité à jeter dans le mix. Mais il y a aussi d’énormes obstacles. Traverser les matchs de ce tournoi ne sera pas facile à un moment où la pandémie de coronavirus est à son pire en Amérique du Sud, la variation P1 au Brésil prenant un terrible tribut et commençant à le faire dans d’autres pays du continent.

Une grande importance peut être trouvée dans le sort du match de qualification entre Independiente del Valle de l’Équateur et Gremio du Brésil. Le match aller devait avoir lieu mercredi à Quito. Au lieu de cela, il a été remplacé par vendredi soir au Paraguay. Trois joueurs de Gremio ont été testés positifs pour le virus après l’arrivée de la délégation brésilienne dans la capitale équatorienne, et l’entraîneur Renato Portaluppi, qui présentait des symptômes à la veille du voyage, n’a pas voyagé.

🤩🏆⚽ Le #Libertadores Tirage au sort de la phase de groupes! 🔜 L’action commence le 20 avril! pic.twitter.com/PAHeRNuAdq – CONMEBOL Libertadores (@TheLibertadores) 9 avril 2021

Il y a quelques mois, cela n’aurait pas été un obstacle pour que le match se déroule comme prévu. En septembre, Flamengo a eu une épidémie alors qu’ils étaient à Quito, puis a descendu la côte à Guayaquil pour jouer un autre match de Libertadores. Les autorités sanitaires locales ont tenté d’empêcher le match de se dérouler, pour être annulé par le gouvernement au niveau national.

Désormais, personne ne prend de risques. La variante P1 n’a pas encore été détectée en Equateur. Gremio n’a même pas été laissé sortir de son hôtel pour s’entraîner. L’équilibre des forces politiques était maintenant différent: il n’y avait aucun moyen que le jeu se déroule en Équateur, alors la CONMEBOL l’a rapidement déplacée au Paraguay.

Une fois la phase de groupe commencée le 20 avril, la CONMEBOL risque de devoir franchir cette étape plus souvent. On ne sait pas encore quels pays autoriseront l’entrée d’équipes brésiliennes.

La Colombie ne semble pas en faire partie. En février, ils ont interdit l’entrée d’une équipe brésilienne de basket-ball, et l’une des raisons pour lesquelles les éliminatoires de la Coupe du monde du mois dernier ont dû être suspendues était que le Brésil devait se rendre dans le pays. Le Pérou a également fermé les frontières; lors du précédent tour de qualification de Gremio, ils ont affronté Ayacucho, qui devait organiser son match à domicile en Équateur. On ne sait pas si l’Équateur accepterait à nouveau cela, effrayé par l’épidémie de Gremio cette semaine. La Bolivie et le Chili ont également fermé la porte au Brésil; seront-ils prêts à faire une exception pour les équipes de football? Sinon, CONMEBOL a un autre casse-tête organisationnel. Il y aura sûrement des pressions politiques dans d’autres pays d’Amérique du Sud pour jouer la sécurité et limiter les contacts avec le Brésil.

La Copa Libertadores 2021 tient donc la promesse d’un football fascinant – à condition que tout puisse se dérouler. Et pour que les choses se passent bien, les organisateurs auront peut-être besoin d’autant de talent et d’improvisation que les joueurs.