L’attaquant de Barcelone Lionel Messi a décrit la victoire du club en Copa del Rey cette saison comme un «tournant», mais n’a donné aucune indication sur son propre avenir en Catalogne dans une interview publiée samedi dans la presse argentine. Messi, qui a été autorisé à sauter la finale de Barcelone Le match de Liga de samedi afin de préparer la Copa America, est en rupture de contrat à la fin du mois de juin, bien que des négociations seraient en cours. Le joueur de 33 ans a cependant fait l’éloge du vestiaire, qu’il a décrit comme « Très jeune, avec beaucoup de nouveaux joueurs » et l’excitation générée par la victoire 4-0 sur l’Athletic Bilbao en finale de la Copa del Rey, premier trophée du Barça en deux ans.

« La vérité est que la dernière Copa del Rey était spéciale à cause du moment où nous étions », a déclaré Messi au quotidien sportif Ole.

«Le club sort de deux ans où nous n’étions pas bons.

«Cette Copa del Rey a été un tournant pour le vestiaire, et un tournant très important. Et au-delà, sur le plan personnel, j’aime gagner et gagner des titres.

« Et plus il y en a, mieux c’est. »

La légende argentine a marqué 30 buts en championnat cette saison et est presque assurée de terminer «Pichichi» – meilleur buteur de la Liga – pour la huitième fois de sa carrière.

Les négociations étant toujours en cours, son avenir au club qu’il a rejoint à l’âge de 13 ans reste incertain car il a été lié à un déménagement à Manchester City où il pourrait rejoindre l’ancien entraîneur Pep Guardiola.

S’il ne prolonge pas, son dernier match pour Barcelone restera comme la défaite 2-1 face au Celta Vigo dimanche dernier qui a anéanti les espoirs des Catalans d’un autre titre en Liga.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici