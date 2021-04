Il reste huit semaines avant le coup d’envoi de la Copa America – si elle démarre. Le tournoi est co-organisé par l’Argentine et la Colombie, et des doutes ont émergé jeudi soir dans une interview à la radio donnée par le président argentin, Alberto Fernandez.

« Je ne veux pas frustrer le spectacle qu’est la Copa America », a-t-il déclaré. « Ce que je veux, c’est que nous soyons très sensés, très prudents » – une référence à la pandémie de coronavirus, qui est actuellement à son pire en Amérique du Sud.

Le nombre de morts au Brésil augmente de manière alarmante et la variante brésilienne, plus facilement transmissible et plus dangereuse pour les jeunes, semble aggraver la situation en Argentine et en Colombie.

« Nous avons le temps de voir comment les choses évoluent », a poursuivi Fernandez, « et de voir comment nous pouvons maîtriser le problème. »

Jeudi, son gouvernement a annoncé un couvre-feu dans la grande région de Buenos Aires. Vendredi, ils ont surpris avec un décret soudain, déclarant que les matchs de football dans la région pourraient commencer au plus tard à 18 heures – ayant un effet sur les matchs du week-end en première division argentine et, semble-t-il, les matchs de la semaine prochaine lorsque la phase de groupes démarre dans la Copa Libertadores.

Le ministre colombien des Sports, Ernesto Lucena, a insisté pour que la Copa se déroule comme prévu. Mais il y a aussi des problèmes dans son pays. La Colombie interdit actuellement l’entrée d’avions en provenance du Brésil, même les vols charters transportant des équipes sportives. Et le Brésil jouera ses matchs de groupe en Colombie.

De plus, presque toutes les équipes nationales sud-américaines peuvent compter sur des joueurs basés au Brésil. C’est dans l’espoir de résoudre ce type de problème que la CONMEBOL, la fédération continentale de football, a récemment annoncé qu’elle recevrait 50000 doses de vaccin afin de protéger les joueurs de haut niveau contre le coronavirus. Ceci est controversé; pour certains, il s’agit d’une étape nécessaire au vu des risques encourus par les footballeurs et leurs familles, mais d’autres y voient un saut de file d’attente d’une éthique douteuse dans une région où la rareté des vaccins est un problème.

Du point de vue de CONMEBOL, un programme de vaccination est considéré comme un allié pour garantir qu’un calendrier encombré puisse se dérouler comme prévu. Mais si les joueurs peuvent tous être vaccinés, qu’en est-il des supporters potentiels?

CONMEBOL a fait une grosse perte l’année dernière – lorsque la Copa America devait initialement avoir lieu – et a hâte de faire amende honorable en 2021. Il espère que les stades de la Copa America pourront être remplis à 30% de leur capacité – et il est fort possible que cela forme la toile de fond des doutes exprimés par Fernandez.

Dans presque tout le continent, y compris l’Argentine et la Colombie, le football se joue à huis clos depuis que la pandémie a frappé. Les gouvernements de ces pays sont naturellement réticents à faire une exception pour la Copa America. Si certains supporters sont en mesure d’assister à des matchs pendant le tournoi, cela renforcera le lobby pour un retour dans les stades en saison nationale. Si l’on regarde les statistiques de la santé, cela semble très imprudent.

Il est donc probablement significatif que Lucena ait donné son point de vue selon lequel la Copa se déroulerait «avec ou sans supporters». La forte possibilité est donc que la Copa America 2021 se déroule. Le football a une énorme force politique en Amérique du Sud.

Mais le président argentin utilise son pouvoir politique comme un outil de négociation. Il fait valoir que la Copa se déroulera selon ses conditions, qui n’incluront probablement pas la présence de supporters à l’intérieur des stades.