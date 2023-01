La Copa America 2024 sera organisée par les États-Unis d’Amérique

La meilleure compétition par équipes nationales d’Amérique du Sud, la Copa America, se tiendra aux États-Unis en 2024 et mettra en vedette 10 équipes de la CONMEBOL d’Amérique du Sud et six équipes de la région de la CONCACAF.

La CONCACAF, la confédération pour l’Amérique du Nord et centrale et les Caraïbes, a déclaré que le tournoi serait co-organisé par les deux organisations.

Cette annonce fait partie d’une série de nouvelles collaborations entre les confédérations nord et sud-américaines.

Les États-Unis, le Mexique et le Canada co-organisent la Coupe du monde 2026 et la Copa America est considérée comme la préparation parfaite pour ce tournoi.

Cela garantira également que les trois pays hôtes, qui se qualifient automatiquement pour la Coupe du monde élargie à 48 équipes, auront des matchs de compétition supplémentaires en préparation.

Les États-Unis avaient précédemment accueilli une édition spéciale du centenaire de la Copa America en 2016, avec également des équipes de la CONCACAF.

Les six équipes nationales de la CONCACAF devront se qualifier pour la Copa America via la compétition de la Ligue des Nations de la CONCACAF 2023/24.

La Copa America 2024 devait initialement être organisée par l’Équateur, mais ils ont choisi de ne pas participer au tournoi.

La CONCACAF a déclaré qu’en 2024, elle organiserait une compétition de style “Final Four” mettant en vedette les quatre meilleures équipes de clubs des deux régions.

Les quatre clubs participants, deux de chaque confédération, se qualifieront par le biais des compétitions de clubs existantes de la CONMEBOL et de la CONCACAF.

Il y aura également une nouvelle collaboration dans le football féminin avec la CONCACAF invitant les quatre meilleures équipes d’Amérique du Sud à jouer dans la nouvelle CONCACAF W Gold Cup en 2024.

Ce tournoi aura également lieu aux États-Unis et mettra en vedette le Brésil, la Colombie, l’Argentine et le Paraguay.

“Il s’agit d’un partenariat visant à soutenir la croissance continue du football masculin et féminin dans la CONCACAF et la CONMEBOL, et sera véritablement bénéfique pour les deux Confédérations”, a déclaré Victor Montagliani, président de la CONCACAF.

“En travaillant main dans la main avec la CONMEBOL, nous organiserons des compétitions d’élite qui offriront plus d’opportunités à nos fédérations, et que nous savons que les fans passionnés veulent voir”, a-t-il ajouté.

