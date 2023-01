La Copa America 2024 sera organisée aux États-Unis

Le tournoi Copa America 2024 arrive aux États-Unis pour la deuxième fois dans l’histoire de la compétition. Des rumeurs ont fait surface ces derniers mois selon lesquelles les concurrents incluraient l’USMNT après que le milieu de terrain américain Tyler Adams ait laissé tomber un indice majeur.

L’hébergement était une possibilité. Maintenant, c’est une réalité.

La CONMEBOL et la CONCACAF ont officiellement annoncé un accord pour la version 2024 de la Copa America. Dans le cadre de ce partenariat, les 10 équipes CONMEBOL joueront dans le tournoi Stateside. Cela comprend l’Argentine, le Brésil, la Bolivie, le Chili, la Colombie, l’Équateur, le Paraguay, le Pérou, l’Uruguay et le Venezuela. Outre ces nations, six équipes de la CONCACAF participeront également au tournoi.

Six nations de la CONCACAF impliquées dans la Copa America 2024 aux États-Unis

Les six équipes de la CONCACAF devront se qualifier pour la compétition via la Ligue des Nations 2023/24. Cela inclut l’USMNT, malgré le fait que les États-Unis accueillent le tournoi. Cette édition de la Ligue des Nations commence cet automne.

« La CONMEBOL et la CONCACAF sont unies par des liens historiques et affectifs », a expliqué le président de la CONMEBOL, Alejandro Dominguez. “Mais surtout, nous sommes unis par la passion, caractéristique de toutes les Amériques, pour le football et le sport.”

« Nous sommes déterminés à renouveler et à étendre nos initiatives et projets communs. Nous voulons que cette passion se traduise par des compétitions plus nombreuses et de meilleure qualité et que le football et ses valeurs grandissent et se renforcent dans tout l’hémisphère. Sans aucun doute, les deux confédérations croient en grand et nous travaillerons avec cette orientation.

La Gold Cup féminine comprendra également des équipes de la CONMEBOL

L’accord entre les deux confédérations concerne également le football féminin. La CONCACAF a invité les quatre meilleures équipes nationales de la CONMEBOL à participer à la Gold Cup féminine 2024. Ces quatre équipes sont le Brésil, la Colombie, l’Argentine et le Paraguay. Les États-Unis accueillent ce tournoi, en plus de la Copa America 2024.

“Il s’agit d’un partenariat visant à soutenir la croissance continue du football masculin et féminin dans la CONCACAF et la CONMEBOL et sera véritablement un avantage mutuel pour les deux confédérations”, a proclamé le président de la CONCACAF, Victor Montagliani.

«En travaillant main dans la main avec la CONMEBOL, nous organiserons des compétitions d’élite qui offriront plus d’opportunités à nos fédérations et que nous savons que les fans passionnés veulent voir. Nous sommes impatients de travailler ensemble pour garantir que le football dans les deux régions continue de prospérer. »

Un nouveau tournoi de club en préparation

Parallèlement à la Copa America et à la Gold Cup féminine, la CONACAF et la CONMEBOL introduiront également un nouveau tournoi de clubs. Cette compétition mettra en vedette les deux meilleurs clubs de chaque confédération dans une finale à quatre. Les détails du nouveau tournoi seront finalisés dans un futur proche. Cependant, il est prévu de jouer cette compétition en 2024 également.

