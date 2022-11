La COP27 s’ouvre sur un appel au ralliement des pays riches pour qu’ils paient

Le sommet de la COP27 réunit des délégués de près de 200 pays dans la station balnéaire égyptienne de Charm el-Cheikh pour discuter de la manière de faire face à la crise climatique. Sean Gallup | Getty Images Actualités | Getty Images

SHARM EL-SHEIKH, Égypte – De hauts responsables ont lancé les travaux de la conférence phare de l’ONU sur le climat en exhortant les pays riches à enfin réparer leur promesse non tenue de 100 milliards de dollars, tandis que la question brûlante des réparations a été adoptée pour la première fois à l’ordre du jour officiel. Le sommet COP27, qui s’est officiellement ouvert dimanche, voit des délégués de près de 200 pays se rassembler dans la station balnéaire égyptienne de Charm el-Cheikh pour discuter de la manière de faire face à la crise climatique. La finance climatique, comme elle l’a fait depuis la première conférence des Nations unies sur le climat en 1995, jouera à nouveau un rôle central.

Il fait suite à une série d’événements météorologiques extrêmes époustouflants dans le monde entier. Par exemple, au cours des derniers mois seulement, un tiers du Pakistan a été complètement submergé par des inondations historiques, le Nigeria a enregistré ses pires inondations en une décennie et la Chine a subi sa vague de chaleur la plus intense et la plus soutenue jamais enregistrée. “Je reconnais pleinement l’ampleur du défi qui nous attend encore”, a déclaré dimanche Alok Sharma, législateur britannique et président de la COP26 de l’année dernière, alors qu’il s’adressait aux participants aux pourparlers négociés par l’ONU. “Nous ne sommes pas actuellement sur une voie qui maintient 1,5 à portée. Et bien que je comprenne que les dirigeants du monde entier ont été confrontés à des priorités concurrentes cette année, nous devons être clairs ; aussi difficile que soit notre moment actuel, l’inaction est myope et ne peut que reporter la catastrophe climatique », a déclaré Sharma. “Nous devons trouver la capacité de nous concentrer sur plus d’une chose à la fois. De combien d’appels d’alarme supplémentaires les dirigeants mondiaux ont-ils réellement besoin ?”

La limite de 1,5 degré Celsius est le seuil de température idéal attribué dans l’Accord de Paris de 2015. Il est reconnu comme un objectif mondial crucial car au-delà de ce niveau, les soi-disant points de basculement deviennent plus probables. Ce sont des seuils auxquels de petits changements peuvent entraîner des changements spectaculaires dans l’ensemble du système de support de la vie de la Terre. “Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour soutenir nos amis égyptiens et le Royaume-Uni est là pour atteindre des résultats ambitieux dans tous les domaines, y compris en matière d’atténuation, d’adaptation et de pertes et dommages”, a déclaré Sharma en cédant la présidence de la COP à l’Egyptien Sameh Shoukry. “Nous savons que nous avons atteint un point où la finance fait ou défait le programme de travail que nous avons devant nous”, a-t-il ajouté. “Ainsi, alors que je soulignerais certains des progrès réalisés sur les 100 milliards de dollars, j’entends les critiques et je conviens que davantage doit être fait par les gouvernements et les banques multilatérales de développement.”

Pertes et dommages à l’ordre du jour pour la première fois

Les pays du Sud chercheront à être rassurés en Égypte sur le fait que l’engagement de financement climatique de 100 milliards de dollars par les pays riches en 2009 pour aider les pays à faible revenu à atténuer et à s’adapter à l’urgence climatique va enfin être respecté. “La mobilisation actuelle des efforts soulève de nombreuses inquiétudes”, a déclaré dimanche l’Egyptien Shoukry, selon une traduction.

“L’engagement de 100 milliards de dollars par an n’a pas encore été mis en œuvre. De plus, le financement actuellement disponible se concentre sur la réduction des émissions, pas sur les efforts d’adaptation – [and] la plupart des financements sont basés sur des prêts », a-t-il poursuivi. Les pays à faible revenu, déjà lourdement endettés, ont appelé à plusieurs reprises pour passer à un financement basé sur des subventions plutôt que sur davantage de prêts. “Je crois que vous êtes d’accord avec moi quand je dis que nous n’avons pas le luxe de continuer ainsi. Nous devons changer notre approche face à cette menace existentielle”, a ajouté Shoukry.

La pression pour que cette promesse de financement de 100 milliards de dollars soit remplie s’inscrit dans un contexte d’appels plus larges aux pays riches pour qu’ils indemnisent les nations vulnérables alors qu’il devient plus difficile pour de nombreuses personnes de vivre en toute sécurité sur une planète qui se réchauffe. Les réparations climatiques, parfois appelées paiements « pour pertes et dommages », devraient largement dominer les pourparlers de la COP27. Ces paiements font référence aux effets destructeurs de la crise climatique contre lesquels les pays ne peuvent pas se défendre car les risques sont soit inévitables, soit ils ne peuvent pas se le permettre. En effet, pour la toute première fois, le sujet du financement des pertes et dommages a été officiellement inscrit à l’ordre du jour de la COP27. La question a été soulevée pour la première fois par les pays vulnérables au climat il y a 30 ans. “Nous ne voulons pas être ici, exigeant des financements pour notre réponse aux pertes et dommages”, a déclaré un porte-parole au nom de l’Alliance des petits États insulaires, un groupe de 39 petits États insulaires et côtiers en développement situés principalement dans les Caraïbes et Pacifique Sud. “Nous ne voulons pas être traités comme si vous nous rendiez service en ajoutant un point à l’ordre du jour ou en créant un fonds volontaire”, ont-ils ajouté. “L’AOSIS est ici pour convenir de la création d’un nouveau Fonds de réponse aux pertes et dommages lors de la COP27 qui sera opérationnel d’ici 2024. Nous sommes ici pour pouvoir retourner chez nous et ne pas devenir des personnes déplacées par le climat chez vous. “

