La COP27 inondée de représentants des combustibles fossiles, selon une étude

Ce nombre signifie que la présence de l’industrie dépasse une fois de plus le nombre de représentants de n’importe quelle délégation nationale, à l’exception de celle des Émirats arabes unis – un important pays producteur de combustibles fossiles qui devrait accueillir la conférence COP de l’année prochaine. Les EAU ont enregistré 1 070 délégués, dont 70 ont été classés comme représentants de l’industrie dans le rapport.

Les groupes à l’origine du rapport – Corporate Accountability, Corporate Europe Observatory et Global Witness – ont déclaré dans un communiqué conjoint que leur analyse montrait que l’influence de l’industrie au sommet sur le climat augmentait, alors même que les décideurs mondiaux tentaient d’atténuer l’impact de l’industrie. De nombreuses entreprises de combustibles fossiles affirment qu’elles doivent faire partie de la solution au changement climatique, en fixant des objectifs d’émissions nettes nulles et en publiant des programmes de réduction des émissions. Les militants disent que l’industrie ne fait qu’entraver les changements de politique nécessaires.

Qui a le plus de délégués au sommet COP26 ? L’industrie des combustibles fossiles.

Rachel Rose Jackson, directrice de la recherche et de la politique sur le climat chez Corporate Accountability, a déclaré la BBC cela a fait ressembler l’événement à un «salon de l’industrie des combustibles fossiles» et que la motivation de l’industrie était «le profit et la cupidité».