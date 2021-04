L’assistante spéciale du président et coordinateur pour la frontière sud, l’ambassadrice Roberta Jacobson, prend la parole lors d’un point de presse le 10 mars 2021, dans la salle de briefing Brady de la Maison Blanche à Washington, DC.

La coordinatrice du président Joe Biden pour la frontière sud, Roberta Jacobson, quittera son poste fin avril, a annoncé vendredi la Maison Blanche.

« Conformément à son engagement initial de servir dans les 100 premiers jours de l’administration, l’ambassadrice Jacobson quittera ses fonctions de coordinatrice à la fin du mois », a déclaré le conseiller à la sécurité nationale de la Maison déclaration.

Le départ de Jacobson intervient alors que l’administration Biden s’efforce de faire face à l’augmentation du nombre de migrants appréhendés à la frontière américano-mexicaine, y compris un nombre record de enfants non accompagnés franchissant la frontière en mars – plus de 60% de plus que le précédent record en 2019.

Beaucoup les migrants viennent d’Amérique centrale, où les catastrophes naturelles, l’insécurité alimentaire et la violence font partie des nombreuses raisons complexes qui les poussent à se réfugier aux États-Unis

Biden a nommé le vice-président Kamala Harris pour diriger les efforts diplomatiques avec le Mexique et les pays d’Amérique centrale du Guatemala, du Honduras et d’El Salvador le 24 mars.