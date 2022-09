La coordination entre les travailleurs qui chargent des tomates sur un tracteur va vous étonner

De nombreuses vidéos deviennent virales sur Internet chaque jour. Alors que beaucoup de ces vidéos provoquent une émeute de rire, certaines parviennent à surprendre les utilisateurs. Récemment, une de ces vidéos montrant la technique unique d’un travailleur consistant à charger des tomates sur un chariot de tracteur est devenue virale et a surpris de nombreux utilisateurs de Twitter.

Dans la vidéo virale, on voit un groupe de travailleurs sur des terres agricoles en train de charger un chariot de tracteur avec des tomates. Cependant, ce qui est unique dans la vidéo, c’est leur technique unique en son genre pour charger les tomates. Dans le clip, deux hommes sont vus debout sur le chariot du tracteur et un travailleur charge les tomates tandis que quelques autres ramassent les tomates dans des paniers. Ces paniers sont lancés en arrière par un homme debout devant le tracteur. La séquence montre comment plusieurs agriculteurs remplissent des seaux de tomates et les placent près du tracteur. L’homme lance ensuite les seaux sur les hommes debout sur le chariot du tracteur un par un. L’habileté et la coordination entre les deux travailleurs ont attiré l’attention des utilisateurs de Twitter.

La vidéo a été partagée sur Twitter par Tansu Yegen. Partageant la vidéo, Yegen a tweeté : « Travaillez intelligemment ».

Peu de temps après sa diffusion sur la plateforme de micro-blogging, la vidéo a laissé les internautes stupéfaits. En voyant la vidéo, des centaines d’utilisateurs ont inondé la section des commentaires du tweet en louant la technique de l’agriculteur.

La vidéo a recueilli plus de 1,3 million de vues et plus de 33 000 likes sur Twitter.

L’un des utilisateurs a commenté, “Hardwork”. Un autre a fait l’éloge de l’homme debout sur le tracteur en écrivant : « Ouais ! Ce gars est vraiment intelligent pour attraper les paniers.

Un troisième utilisateur a également souligné: “Les mecs de retour vont être saccagés.” Bientôt, un utilisateur a répondu au tweet et a souligné: “Pas vraiment, le poids est réparti sur sa plante des genoux et des pieds, pas sur son dos, au moment où il atteindrait un impact sur son dos, il les a déjà relâchés, il doit en avoir vraiment la force du bas du dos maintenant.

