La coopérative Food Shed de Woodstock devrait commencer la construction cet été – Shaw Local

Après près d’une décennie de construction de sa base de propriétaires et de préparation d’une coopérative alimentaire dans le comté de McHenry, la Food Shed Co-op de Woodstock prévoit de commencer à construire son magasin cet été.

La coopérative alimentaire du comté de McHenry a récemment signé un accord avec Gallant Building Solutions pour la construction d’une épicerie de 9 100 pieds carrés avec 7 000 pieds carrés d’espace de vente au détail au 10806 US Highway 14.

Lorsque le bâtiment et le magasin ouvriront au public, ce ne sera pas seulement une épicerie, a déclaré le directeur général Peter Waldmann. « C’est un endroit pour rassembler, magasiner et nourrir les membres de notre communauté. Nous nous engageons à enseigner à notre communauté la nourriture que nous mangeons », a-t-il déclaré.

La planification de la coopérative a commencé en 2014 avec la vente des parts de propriété. Le terrain a été acheté il y a environ deux ans, a déclaré la directrice de la sensibilisation communautaire, Susan Jensen.

« Nous l’avons obtenu à un très bon prix et cela nous donne la possibilité d’intégrer la vision du conseil d’administration, à partir de zéro. » — Peter Waldmann, directeur général de Food Shed Co-op

Le conseil municipal de Woodstock a annexé le terrain aux limites de la ville en avril 2021, zoné en tant que district de services et de vente au détail B3. L’épicerie est une utilisation autorisée dans cette zone, selon les reportages précédents.

Les plans pour le bâtiment et le site comprennent de l’énergie solaire, des bornes de recharge pour véhicules électriques, des rigoles bio plantées, une connexion à la piste cyclable adjacente et un engagement à réduire le plastique à usage unique dans le magasin et par les clients, a déclaré Waldmann.

A l’ouverture du magasin, 25% de ses produits seront sourcés localement auprès de producteurs locaux. La signalisation indiquera les kilomètres entre le magasin et le site d’origine du produit, a déclaré Jensen.

Les coopératives sont différentes des chaînes d’épiceries parce qu’elles appartiennent à la communauté des résidents locaux. « Nous gardons l’argent en circulation dans le comté de McHenry », a déclaré Waldmann à propos des différences.

La coopérative compte maintenant 1 703 propriétaires – des investisseurs qui ont acheté au moins deux parts à 100 $ chacune. Tout le monde peut y faire ses achats – pas seulement ceux qui ont payé des actions, a déclaré Waldmann.

Une fois ouvert, l’accent sera mis à la fois sur les produits locaux et sur le moins de gaspillage alimentaire possible.

Si les produits sont abîmés, ils peuvent se retrouver au rayon coupes, smoothies, soupes et autres spécialités faites sur place.

« Il est difficile pour un petit producteur-agriculteur de faire entrer ses produits » dans les grandes chaînes d’épicerie nationales, a déclaré Waldmann. À la coopérative, « ils peuvent faire évoluer leur entreprise pour nous permettre de vendre leur nourriture ».

Se rendre au site actuel a été un défi, avec quelques emplacements envisagés au fil des ans, a déclaré Jensen.

Le site de la Route 14 avait été donné à la clinique Mayo à un moment donné. Un membre du conseil au courant de l’existence du terrain a contacté le fournisseur de soins de santé et a pu conclure une entente pour acheter le terrain à un taux réduit.

« Il vérifie beaucoup de cases pour nous », a déclaré Waldmann à propos de l’emplacement. « Nous l’avons obtenu à un très bon prix et cela nous donne la possibilité d’intégrer la vision du conseil d’administration, à partir de zéro. »

L’emplacement a également une visibilité sur la rue pour les automobilistes sur la route 14 et est centré entre Crystal Lake, Woodstock et d’autres communautés environnantes. Il se trouve également à proximité de l’hôpital Northwestern Medicine Woodstock et du McHenry County Community College.

Ils espèrent commencer les travaux fin juin ou début juillet, avec une fenêtre de construction de 26 semaines.