La coopérative de crédit fait face à une panne alors qu’elle annonce les meilleures villes pour les anciens combattants

Marine fédérale : La Navy Federal Credit Union est confrontée à une panne importante affectant ses services bancaires mobiles et en ligne, qui a débuté tôt vendredi matin. Les rapports de problèmes ont commencé à faire surface vers 8 h 20, avec un pic à 873 rapports juste avant 9 h 06, selon Downdetector. Les utilisateurs ont rencontré des problèmes pour accéder à leurs comptes et ont été accueillis par un symbole de maintenance sur l’application, indiquant que les services étaient temporairement hors ligne.

Dans un communiqué officiel, Navy Federal a reconnu les difficultés, déclarant : « Nous sommes conscients des problèmes intermittents affectant nos plateformes bancaires mobiles et en ligne et travaillons activement à restaurer ces services. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée. Bien que l’équipe s’efforce de résoudre ces problèmes techniques, la cause spécifique de la panne n’a pas encore été divulguée.

Soutenir les vétérans avec des ressources précieuses

Au milieu de ces défis bancaires, la Navy Federal Credit Union a également dévoilé son rapport 2024 Best Cities After Service en collaboration avec Sperling’s Best Places. Cette initiative annuelle vise à aider les anciens combattants et leurs familles à trouver les meilleurs endroits où s’installer lors de leur transition vers la vie civile.

Clay Stackhouse, ancien Marine et directeur de Navy Federal, a souligné l’importance de ce rapport, qui évalue diverses villes en fonction de facteurs cruciaux tels que les revenus, les taux de chômage et la proximité des hôpitaux VA. Cette année, Sarasota, en Floride, a pris la première place de la liste, remplaçant Charleston, en Caroline du Sud, l’année dernière.

Le rapport met non seulement en évidence les meilleures villes pour les anciens combattants, mais inclut également des catégories telles que les meilleures villes pour acheter une maison, les meilleures villes pour prendre sa retraite et les meilleures petites villes après le service. Avec environ 200 000 militaires en transition vers la vie civile chaque année, cette ressource constitue un outil précieux pour prendre des décisions éclairées sur l’endroit où s’installer.

Pour en savoir plus sur ces classements, vous pouvez visiter Navyfederal.org/BestCities pour plus d’informations.

Alors que la Navy Federal Credit Union fait face à la panne en cours, son engagement à soutenir les anciens combattants reste fort grâce à des initiatives telles que le rapport Best Cities After Service. Cette combinaison d’interruptions immédiates des services et de ressources opportunes souligne le dévouement de l’organisation envers la communauté des anciens combattants. Restez à l’écoute des mises à jour concernant le rétablissement des services bancaires et ne manquez pas d’explorer les nouveaux classements pour vous aider à guider vos prochaines étapes.